Büşra Pekin'den Bodrum Dedikodularına Net Yanıt

Bodrum tatilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen oyuncu Büşra Pekin hakkında çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi.

Büşra Pekin'den Bodrum Dedikodularına Net Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 10:53

Büşra Pekin Etiler’de kameralara yansıdı. Semt merkezinde yürüdüğü sırada muhabirlerle karşılaşan başarılı sanatçı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını kırmayarak ayaküstü sohbete koyuldu. Hem geride kalan yaz aylarındaki tatil sürecini hem mesleki çalışmalarını aktaran Pekin hakkında çıkan aşk iddialarına da doğrudan yanıt verdi.

Bodrum'daki İddialara Net Yanıt

Geçtiğimiz haftalarda Ege sahillerinde tatil yapan ünlü oyuncu Bodrum’da bir erkek arkadaşıyla objektiflere takılmış ve bu anlar magazin kulislerinde yeni bir beraberlik olarak yorumlanmıştı. Hakkında yayılan aşk haberlerine açıklık getiren Pekin söylentileri kesin bir ifadeyle reddetti. Yanındaki kişinin yalnızca arkadaşı olduğunu belirten sanatçı o sırada kalabalık bir dost grubuyla vakit geçirdiklerini söyledi. Pekin, "Ona aşk demeyelim. Kalabalık bir ekiple beraberdik. Biliyorsunuz, tatil yerlerinde böyle durumlar olabiliyor" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Tatil beldesindeki karelerin basına yansımasıyla başlayan tartışmalara böylece son noktayı koydu.

Yazı Çalışarak Geçirdi

Yaz sezonunun sona erdiğini ifade eden Büşra Pekin sıcak ayları yalnızca dinlenerek değil, yoğun bir tempoda üretim yaparak değerlendirdiğini kaydetti. Farklı projeler üzerinde mesai harcadığını belirten ünlü isim, "Tatilimiz bitti. Aslında geride kalan dönemi çalışarak geçirdim diyebilirim" şeklinde konuştu. Kariyeri boyunca komedi ve dram türlerinde canlandırdığı özgün tiplemelerle takdir toplayan sanatçı mesleki üretimine ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

Havalimanına Koşar Adım Gitti

Kısa süren röportajın hemen ardından iş için yeni bir şehir dışı yolculuğuna çıkacağını belirten Pekin aceleci tavırlarıyla dikkat çekti. Uçağına geç kalmamak için zamanla yarışan tecrübeli aktris, "Şimdi iş için bir seyahatim var, ona yetişmem gerekiyor" dedi. Muhabirlere kolaylıklar diledikten sonra hızla çevirdiği taksiye binen başarılı isim yeni iş görüşmesi ve çekimleri için havalimanının yolunu tuttu.

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