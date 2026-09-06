Alp Navruz Venedik'te En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülüne Layık Görüldü

İtalya'nın Venedik kentinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kineo Ödülleri (Premio Kinéo) dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türk televizyon ve sinema dünyasının üretken aktörlerinden 36 yaşındaki Alp Navruz gecede En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir aşamaya ulaştı. Casa Cinema Giovani salonunda gerçekleşen organizasyonda sahneye çıkan ünlü oyuncu İtalyan ve dünya basınının ilgisiyle karşılaştı.

Venedik'te 25. Yıl Heyecanı

Kineo Kültür Derneği, İtalyan sinemasını küresel çapta desteklemek amacıyla 2002'den bu yana dağıttığı ödüllerin çeyrek asırlık törenini Venedik'te tamamladı. İtalya Kültürel Miras Bakanlığı ortaklığıyla organize edilen etkinlik tarihi Venedik Film Festivali ile eş zamanlı gerçekleşti. Ana festival yarışmasından bağımsız bir platform sunan organizasyon komitesi dünya çapında ses getiren yapımları ve oyuncuları özel kategorilerde değerlendirdi. Navruz İtalyan sinema sektörünün temsilcilerinden tam not alarak gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Hollywood Efsanesiyle Buluştu

Tören sinema tarihine damga vuran yıldızların buluşmasına zemin hazırladı. "Bonnie and Clyde", "Chinatown" ve "Network" gibi klasik yapımların başrolü olan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Faye Dunaway, gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Alp Navruz sahne arkasında usta aktris ile yan yana gelerek tebrikleri kabul etti. Gecede ayrıca Amerikalı oyuncu ve yapımcı Nicola Peltz Beckham yönetmenlik alanındaki çalışmalarıyla Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü. Dunaway ve Beckham'ın, yönetmenliğini Alessandro ile Luca Morelli kardeşlerin üstleneceği "Prima" adlı yeni filmde birlikte kamera karşısına geçecekleri açıklandı.

Uluslararası Arenada Özel Temsil

Gecede uluslararası sinemaya ayrılan bölümde Alp Navruz ile birlikte Meksikalı oyuncu Oka Giner de sahneye çıkarak başarı ödülünü aldı. Sinema dünyasının usta yönetmenlerinden Paul Thomas Anderson'ın Oscar ödüllü eseri "One Battle After Another" En İyi Uluslararası Film seçilirken, İtalyan televizyon yapımlarında rol alan Raniero Monaco di Lapio ile Sara Lazzaro da dizi kategorilerinde ödüle uzandı. Başarılı kariyerini sınır ötesine taşıyan Navruz kazandığı bu uluslararası ödülle Venedik'te Türk televizyon ve sinema sektörünü temsil etti.