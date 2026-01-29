Songül Öden’in Mutlu Günü: "Kadife Kızım" Sone Larin 2 Yaşında!

Başarılı oyuncu Songül Öden, 2020 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Arman Bıçakçı ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, kızları Sone Larin’in ikinci yaş günüyle kutluyor. Hamilelik sürecindeki "Doğsun, hazırlığı sonra yaparım" tarzındaki rahat tavırlarıyla sempati toplayan Öden, bu kez kızı için kaleme aldığı duygusal satırlarla takipçilerini ağlattı.

"Zaman Sen Geldiğinden Beri Başka Akıyor"

46 yaşındaki güzel oyuncu, minik Sone Larin’in doğum günü şerefine ilk kez bu kadar net ve aile saadetini yansıtan kareler paylaştı. Öden’in kızına hitaben yazdığı not, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı:

"Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak... Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için."

Sone Larin: Modern ve Zarif Bir İsim

Songül Öden ve Arman Bıçakçı çiftinin kızlarına verdikleri Sone Larin ismi, anlamıyla da dikkat çekiyor. "Sone" edebiyatta bir şiir türünü temsil ederken, "Larin" ise temizlik ve saflık gibi anlamlar taşıyor. Takipçileri, Sone Larin'in babasına olan benzerliğini ve annesinin asaletini aldığını belirten yorumlarda bulundu.

Doğum Öncesi "Hazırlıksız" Yakalanmıştı

Doğumdan önce verdiği bir röportajda, bebek odası veya kıyafetleri için alışveriş yapmadığını söyleyen Songül Öden; "Önce bir gelsin, ben yapmadım ama arkadaşlarım yapıyor" diyerek geleneksel telaşların dışındaki duruşuyla çok konuşulmuştu. Bugün 2 yaşına giren Sone Larin, annesinin bu sade ve doğal dünyasında sevgiyle büyümeye devam ediyor.