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Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş adamı Arman Bıçakçı ile evli olan başarılı oyuncu Songül Öden, bebek bekleyerek büyük bir heyecan içerisinde günleri sayıyor.

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2023 15:00

Songül Öden, şu dönemde iki büyük mutluluğu aynı anda yaşıyor. Kendi canlandırdığı "Zübeyde Hanım" karakteriyle oynadığı "Atatürk" dizisinin çıkmasını heyecanla beklerken, bir yandan da annelik heyecanını yaşıyor. Üç yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren 44 yaşındaki yetenekli oyuncu, artık anneliğe adım atmaya hazırlanıyor.

Daha önce birçok dizi ve filmde anne karakterini başarıyla canlandırmış olan Öden, 4 aylık hamile durumda. Öden'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu: Ünlü oyuncu bir kız çocuğu dünyaya getirecek.

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