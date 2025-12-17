Songül Öden’den Duygusal Annelik İtirafı: "Kızımdan Bahsederken Bile Gözlerim Doluyor"

Oyuncu Songül Öden, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi anlattı: "Daha duygusallaştım, sulu gözlü oldum." 45 yaşında anne olan Öden, kızı Sone Larin ve annelik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

17-12-2025

Başarılı tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, anne olduktan sonra hayatında meydana gelen köklü değişimleri samimiyetle paylaştı. 2020 yılında Arman Bıçakçı ile evlenen ve 2024 yılında kızı Sone Larin’i kucağına alan ünlü oyuncu, anneliğin kendisini çok daha duygusal bir insan haline getirdiğini söyledi.

"Annelik Muazzam Gidiyor"

45 yaşında anne olmanın heyecanını yaşayan Songül Öden, kızıyla olan bağını ve yaşadığı keyifli süreci şu sözlerle özetledi:

"Annelik muazzam gidiyor, çok keyifli. Sone Larin eşime de benziyor, benim babama da."

"Sulu Gözlü Biri Oldum"

Annelikle birlikte karakterinde yaşanan değişimlere değinen Öden, artık olaylara çok daha duygusal yaklaştığını itiraf etti. "Annelik sizde neler değiştirdi?" sorusuna verdiği yanıt ise annelerin hislerine tercüman oldu:

"Galiba daha az korkuyorum, daha duygusallaştım, sulu göz oldum. Şu anda bile kızımdan bahsederken gözlerim doluyor."

Ünlü oyuncunun bu içten açıklamaları, sosyal medyada hayranları tarafından büyük bir sevgi ve destekle karşılandı.

