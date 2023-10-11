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Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Kamuoyundan uzak bir özel hayat sürdüren Songül Öden, şu sıralar ilk çocuğuna hamile ve bebek bekleyişini sürdürüyor. Üç yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, son zamanlarda Nişantaşı'nda eşiyle el ele görüntülendi.

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2023 20:39

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2020 yılında Arman Bıçakçı ile evlenmişti. Öden, beş ay önce hamile olduğunu duyurarak çiftin ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Bebeği bir kız olacak olan çift, bu sevinçlerini daha büyük bir eve taşınarak taçlandırmaya karar vermişti.

Nişantaşı'nda görüntülenen çift, önceki akşam birlikte alışveriş yapmış ve ardından bir restoranda dinlenmişti. Songül Öden, hamileliğinin iyi gittiğini ve büyük bir mutluluk içinde olduklarını belirterek, "Her şey yolunda, çok mutluyuz ve heyecanlıyız" demişti.

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