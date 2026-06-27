Dedikodular Kahkahayla Bitti! Nesrin Cavadzade'den Ceren Ayruk'a Unfollow Restі!

Gençlik ve drama dünyasının dikkat çeken yapımlarından Daha 17 dizisinin set arkasında yaşanan dijital kriz yerini kahkahalara bıraktı. Dizide Leyla karakterine hayat veren genç yetenek Ceren Ayruk'un senaryo gereği annesini canlandıran usta oyuncu Nesrin Cavadzade'yi Instagram'da takipten çıkması (unfollow etmesi) magazin kulislerinde ve sosyal medyada "Aralarında kriz mi var?" dedikodularını beraberinde getirmişti.

Herkes bu dijital hamlenin arkasında bir gerginlik ararken Nesrin Cavadzade duruma kendi tarzına yakışır, son derece esprili ve zekice bir hamleyle yanıt verdi.

Set Arkasında Takipten Çıkmama Sözleşmesi!

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un dizide annesini canlandıran Nesrin Cavadzade'yi takipten çıkması çok konuşulmuştu.



Bunun üzerine Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk'a bir daha takipten çıkmayacağına dait and içirdi. pic.twitter.com/6qsSZN7RYs — Timeline (@timelinetr_) June 26, 2026

Magazin gündemini meşgul eden iddiaların ardından başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade dizideki kızı Ceren Ayruk'la set arkasında bir araya geldiği anları kameraya aldı. Cavadzade genç rol arkadaşına esprili bir dille hesap sorarak kendisini Instagram'da bir daha asla takipten çıkmayacağına dair adeta "an" içirdi. Bu esprili video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videosu Rekora Koşuyor

İkilinin birbirine sarılarak çektikleri ve aralarındaki buzların tamamen erdiğini (aslında hiçbir kriz olmadığını) gösteren bu eğlenceli "and içme" videosu Instagram ve X (Twitter) platformlarında kısa sürede viral oldu. Nesrin Cavadzade'nin dominant "anne" tavrıyla Ceren Ayruk'a yemin ettirdiği anlar hayranları tarafından binlerce kez paylaşıldı.