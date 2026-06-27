Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın Birbirine Girdi: Küfürler Havada Uçuştu

Sosyal medya platformu X (Twitter) iş ve medya dünyasının iki dev isminin şok eden küfürlü kavgasıyla sarsıldı. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attığı maçın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in coşkulu gol sevinci videosu büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İş insanı Nevzat Aydın'ın bu sevince "Tiyatro" yorumu yapması üzerine ikili arasında hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu magazin ve sosyal medya gündemini sallayan dev bir gerilim yaşandı.

Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'yi 3-2 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kazandı. Karşılaşmanın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir'in paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından "abartılı" bulunurken Nevzat Aydın'ın "Olay külliyen tiyatro" yorumuna Özdemir sert ve küfürlü ifadelerle karşılık verince ikili arasında gerilim büyüdü.

"Bi S.ktrolup Gidebilirsiniz! Sonradan Görme..."

Nevzat Aydın'ın "Sevinilebilir onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro" şeklindeki eleştirisine çılgına dönen Cüneyt Özdemir filtreyi tamamen kaldırarak çok sert ve küfürlü bir üslupla jet hızında yanıt verdi. Özdemir, Aydın'ı "görgüsüzlük" ve "sonradan görmelikle" suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)"

Nevzat Aydın'dan "Kompleksli Hıyar ve Ezik" Salvosu

Cüneyt Özdemir'in bu şoke eden küfürlü çıkışına Nevzat Aydın'ın yanıtı gecikmedi. Özdemir'i yalakalık ve eziklikle suçlayan ünlü iş insanı kavgayı daha da büyüterek şu sert sözleri paylaştı:

"Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün. Sen kendini bir b.k zanneden, haber olmanın da acayip bir şey olduğunu düşünen kompleksli ezik bir hıyarsın. Sürekli beni para kazanmış olmamdan vurmaya çalışan ama kendisi paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin. Haa bir de güya gazetecisin ya imla hatası yapmadan Türkçe yazmayı bile beceremiyorsun."

Gerilim Tırmandı: "Ulan Y...şak Sen Ne Ara Sisteme Bayrak Açtın?"

Nevzat Aydın'ın gazeteci müsveddesi ve imla hatası eleştirilerinin ardından Cüneyt Özdemir sertlik dozunu daha da artırarak kavganın fitilini iyice harladı. Aydın'ın iş insanı kimliğine ve zenginliğine doğrudan saldıran Özdemir şu şok edici cümleleri kurdu:

"Hadi iyisin bak benim sayemde yine yarın habersin. Ama sadece çok para kazanmış berbat bir insansın… Zengin olunca bir b.k olmuyorsun. Ulan y...şak sen ne ara sisteme bayrak açtın? Anlat dinleyelim!?!? Aynen devam et Cüneyt. Tutuştun, ne yazacağını şaşırdın; abuk-subuk konuyla alakasız hakaretler, küfürler etmeye başladın."

Milli Takım'ın tarihi zaferinin gölgede kaldığı bu dev dijital kavga X'te binlerce etkileşim alarak Türkiye gündeminin (TT) ilk sırasına yerleşti. Takipçiler ve sosyal medya kullanıcıları iki tanınmış ismin seviyenin bu denli düşmesine izin vermesini şaşkınlıkla karşıladı.