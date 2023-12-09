Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı! 'Konuşurken suratı oynamıyor'

50 yaşındaki Songül Karlı, son Instagram paylaşımıyla 467 bin takipçisinin dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, yeni şarkıları hakkında bilgi verdiği bir video paylaştı ve özellikle göz bölgesindeki değişimle konuşulmaya başlandı.

Takipçileri, Karlı'ya çeşitli yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri, "Yüzünüzü neden bu kadar gerdirdiniz?", "Konuşurken suratınız hiç mimik yapmıyor, sesinizi duymasam sizi tanıyamam" gibi eleştirilerde bulunurken, diğerleri ise "Sesi Songül, ancak kendisi gibi değil" ve "Güzelliği gitmiş gibi duruyor" gibi mesajlar yazdı.