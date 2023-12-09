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Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı! 'Konuşurken suratı oynamıyor'

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, adı sıkça duyulan bir isim olarak bilinir. Daha önce estetik operasyonlarıyla ilgili yapılan eleştirilere karşı, "Eğer kendimi seviyorsam, sorun yok. Keşke herkes kendi tercihine saygı gösterse" şeklinde yanıt vermişti. Son paylaştığı video ise sosyal medyada büyük ilgi çekti, özellikle yüzündeki değişim dikkat çekti ve takipçilerinden birçok yorum aldı.

Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı! 'Konuşurken suratı oynamıyor'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 09:07

50 yaşındaki Songül Karlı, son Instagram paylaşımıyla 467 bin takipçisinin dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, yeni şarkıları hakkında bilgi verdiği bir video paylaştı ve özellikle göz bölgesindeki değişimle konuşulmaya başlandı.

Takipçileri, Karlı'ya çeşitli yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri, "Yüzünüzü neden bu kadar gerdirdiniz?", "Konuşurken suratınız hiç mimik yapmıyor, sesinizi duymasam sizi tanıyamam" gibi eleştirilerde bulunurken, diğerleri ise "Sesi Songül, ancak kendisi gibi değil" ve "Güzelliği gitmiş gibi duruyor" gibi mesajlar yazdı.

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