Bodrum Torba'da Aşk Başkadır! Ümit İbrahim Kantarcılar Yeni Sevgilisiyle Yakalandı!

Ünlü oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar yeni sevgilisiyle Bodrum Torba'da ilk kez görüntülendi.

Bodrum Torba'da Aşk Başkadır! Ümit İbrahim Kantarcılar Yeni Sevgilisiyle Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 12:59

Ümit İbrahim Kantarcılar uzun süredir gizemini koruyan özel hayatıyla sonunda Bodrum'da turnayı gözünden vurdu. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlü oyuncu Bodrum Torba'da yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalandı.

Magazin muhabirlerinin radarına takılan taze aşıkların denizdeki romantik ve neşeli halleri Bodrum sahillerinde adeta aşk rüzgarları estirdi.

Denizde Romantik ve Eğlenceli Anlar

Bodrum Torba'nın sakin koylarından birinde görüntülenen çiçeği burnunda çift gün boyu plajda baş başa güneşin ve kumun tadını çıkardı. İlerleyen saatlerde sıcaktan bunalarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikilinin romantik anları ise görülmeye değerdi.

Ümit İbrahim Kantarcılar denizde sevgilisini kucağına alarak romantik anlar yaşadı. Bir süre suyun içinde sohbet edip şakalaşan çift oldukça keyifli bir gün geçirdi. Aşk dolu halleriyle dikkat çeken Kantarcılar ve sevgilisi yaz sezonunun tadını doyasıya çıkarırken o anlar objektiflere yansıdı.

Geçmiş Evliliğinden Bir Kızı Var

Özel hayatını genellikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Ümit İbrahim Kantarcılar 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz'la dünyaevine girmiş; ancak ünlü çift 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Kantarcılar'ın bu evliliğinden Elis Naz adında dünyalar tatlısı bir kız çocuğu bulunuyor.

Uzun süredir kalbi boş olan ve tüm vaktini kızına ya da setlere ayıran başarılı oyuncunun, Bodrum'da yakaladığı bu yeni mutluluk hayranlarını da sevindirdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen gizemli sevgilisiyle uyumu gözlerden kaçmayan Kantarcılar'ın aşk dolu Bodrum tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

 

 

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