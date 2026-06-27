Rabia Soytürk Setlerde Asla Tahammül Edemediği Özelliği İtiraf Etti

Türk televizyonlarının son dönemde en çok dikkat çeken başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren genç yıldızlarından Rabia Soytürk ünlü dijital içerik üreticisi Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamaları, neşeli tavırlarıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren güzel oyuncu set arkası dünyasına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Soytürk rol arkadaşlarında ve çalışma ortamında asla katlanamadığı kırmızı çizgisini ilk kez açıkladı.

"Yetenek Konuşulsun Ama Ego Olunca Olmuyor"

Rabia Soytürk, rol arkadaşlarında asla tahammül edemediği özelliği açıkladı.



"Ego. Yeteneğe tahammülümüz her zaman var. Yetenek konuşulsun ama ego olunca orada çok irite oluyorum." pic.twitter.com/HZWr0Dr3Yz — Populicc (@populicc) June 26, 2026

Setlerde zaman zaman karşılaşılan zorlu karakterler ve kaprisler üzerine konuşulduğu sırada açık yüreklilikle fikrini beyan eden Rabia Soytürk tahammül sınırını zorlayan tek şeyin "ego" olduğunu vurguladı. Başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ego. Yeteneğe tahammülümüz her zaman var. Yetenek konuşulsun ama ego olunca orada çok irite oluyorum."

Sosyal Medya Kullanıcılarından Rabia'ya Tam Destek

Rabia Soytürk'ün bu dobra ve net duruşu özellikle X (Twitter) ve Instagram'daki dizi hayranları tarafından büyük takdir topladı. Genç oyuncunun yeteneğe duyduğu saygıyı ön plana çıkarıp içi boş egoları eleştirmesi üzerine binlerce destek mesajı yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları; "Çok haklı bir isyan, bazı oyuncular daha yolun başındayken dev aynasında görüyor kendisini" şeklinde yorumlar yaptı.