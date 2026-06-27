Magazin Dünyasının Örnek Çifti! Zuhal Topal Ve Korhan Saygıner'den 18. Yıl Pozu!

Ekranların başarılı sunucularından Zuhal Topal müzisyen ve yapımcı eşi Korhan Saygıner'le mutlu evliliklerinde büyük bir dönüm noktasını geride bıraktı. Magazin dünyasının örnek ve parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili birlikteliklerinin 18. yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

Yıllara meydan okuyan evliliklerini her fırsatta birbirlerine olan sevgileriyle taçlandıran ünlü çift bu özel gün için sosyal medya hesaplarından hayranlarını duygulandıran bir albüm yayınladı.

"Since 2008..."

Gözlerden uzak, huzurlu aile yaşantıları ve kızları Lina'yla kurdukları mutlu yuvalarıyla takdir toplayan çiftten Zuhal Topal eşiyle çekilen romantik karelerini Instagram hesabından paylaştı. Güzel sunucu aşklarının başladığı ilk yıllara ve sarsılmaz bağlarına vurgu yaparak fotoğraflarının altına şu kısa ama anlamlı notu düştü:

"Since 2008..."

Örnek Çifte Sosyal Medyadan Tebrik Yağdı

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'le el ele, göz göze verdiği sevgi dolu pozlar, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Sanat dünyasından yakın dostlarının ve milyonlarca hayranının tebrik mesajları yazdığı paylaşımın altına; "Maşallah magazin dünyasının en gerçek ve en güzel çifti", "Nice 18 yıllara aşkınız ilk günkü gibi taze", "Lina ile birlikte bir ömür boyu mutluluklar" şeklinde binlerce yorum yapıldı. Yoğun geçen televizyon sezonunun ardından eşiyle baş başa yıl dönümü kutlaması yapan Zuhal Topal bu paylaşımla gerçek sevginin ve bağlılığın en güzel örneğini bir kez daha gözler önüne serdi.