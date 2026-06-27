Samsun'da Simge İzdihamı! Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Kalabalık!

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin coşku dolu yedinci durağı olan Samsun, Türk pop müziğinin en parlak, en üretken ve hit şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen kadın starlarından Simge'yi ağırladı. Batı Park'ta kurulan dev sahneyi hıncahınç dolduran on binlerce Karadenizli müziksever festivalin altıncı gecesinde Simge'nin yüksek enerjisi ve büyüleyici sahne performansıyla kelimenin tam anlamıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı.

Festivalin altıncı akşamında sahne alan Simge hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ben Bazen, Miş Miş ve Sevmek Yüzünden gibi sevilen parçalarını seslendiren Simge güçlü sahne performansı ve bitmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Batı Park'ta Dev Koro! Tempo Bir An Bile Düşmedi

Sahne tarzı ve güzelliğiyle de göz kamaştıran güzel sanatçı kariyerinin en özel hitlerini Samsunlu hayranları için peş peşe seslendirdi. Konser boyunca dinamizmi, dansları ve bitmek bilmeyen sahne sempatisiyle tempoyu bir an bile düşürmeyen Simge'ye alanı hıncahınç dolduran dev koro her şarkıda hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca tempoyu hiç düşürmeyen sanatçı alanı dolduran müzikseverlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmesiyle eğlenceyi doruklara taşıdı. Simge yüksek enerjisi ve estirdiği müzik rüzgarıyla festival coşkusunu zirveye çıkardı.

Kültür Yolu Festivali'nde Rekor Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen festival, Samsun ayağında Simge konseriyle birlikte en kalabalık ve en coşkulu gecelerinden birine imza attı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Samsun sokaklarında yankılanan Simge şarkıları şehirde adeta karnaval havası estirdi. Pop müziğin kraliçelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan ünlü yıldız Samsun'dan alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde ayrıldı.