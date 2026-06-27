Samsun'da Simge İzdihamı! Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Kalabalık!

Samsun Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde sahne alan ünlü popçu Simge, Batı Park'ta on binlerce hayranına unutulmaz ve enerjik bir konser gecesi yaşattı.

Samsun'da Simge İzdihamı! Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Kalabalık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 11:20

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin coşku dolu yedinci durağı olan Samsun, Türk pop müziğinin en parlak, en üretken ve hit şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen kadın starlarından Simge'yi ağırladı. Batı Park'ta kurulan dev sahneyi hıncahınç dolduran on binlerce Karadenizli müziksever festivalin altıncı gecesinde Simge'nin yüksek enerjisi ve büyüleyici sahne performansıyla kelimenin tam anlamıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı.

 Festivalin altıncı akşamında sahne alan Simge hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ben Bazen, Miş Miş ve Sevmek Yüzünden gibi sevilen parçalarını seslendiren Simge güçlü sahne performansı ve bitmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Batı Park'ta Dev Koro! Tempo Bir An Bile Düşmedi

Sahne tarzı ve güzelliğiyle de göz kamaştıran güzel sanatçı kariyerinin en özel hitlerini Samsunlu hayranları için peş peşe seslendirdi. Konser boyunca dinamizmi, dansları ve bitmek bilmeyen sahne sempatisiyle tempoyu bir an bile düşürmeyen Simge'ye alanı hıncahınç dolduran dev koro her şarkıda hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca tempoyu hiç düşürmeyen sanatçı alanı dolduran müzikseverlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmesiyle eğlenceyi doruklara taşıdı. Simge yüksek enerjisi ve estirdiği müzik rüzgarıyla festival coşkusunu zirveye çıkardı.

Kültür Yolu Festivali'nde Rekor Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen festival, Samsun ayağında Simge konseriyle birlikte en kalabalık ve en coşkulu gecelerinden birine imza attı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Samsun sokaklarında yankılanan Simge şarkıları şehirde adeta karnaval havası estirdi. Pop müziğin kraliçelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan ünlü yıldız Samsun'dan alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde ayrıldı.

Benzer Haberler
Rabia Soytürk Setlerde Asla Tahammül Edemediği Özelliği İtiraf Etti Rabia Soytürk Setlerde Asla Tahammül Edemediği Özelliği İtiraf Etti
Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şoke Eden Estetik Arşivі! Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şoke Eden Estetik Arşivі!
Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."
Magazin Dünyasının Örnek Çifti! Zuhal Topal Ve Korhan Saygıner'den 18. Yıl Pozu! Magazin Dünyasının Örnek Çifti! Zuhal Topal Ve Korhan Saygıner'den 18. Yıl Pozu!
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın Birbirine Girdi: Küfürler Havada Uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın Birbirine Girdi: Küfürler Havada Uçuştu
Dedikodular Kahkahayla Bitti! Nesrin Cavadzade'den Ceren Ayruk'a Unfollow Restі! Dedikodular Kahkahayla Bitti! Nesrin Cavadzade'den Ceren Ayruk'a Unfollow Restі!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!
  • 22-06-2026 15:51

Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!