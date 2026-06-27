Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şoke Eden Estetik Arşivі!

Manifest grubu üyesi ünlü şarkıcı Hilal Yelekçi'nin burun estetiği ameliyatı öncesi doktor muayenesindeki eski görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şoke Eden Estetik Arşivі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 12:13

Son dönemin en popüler ve dikkat çeken müzik gruplarından Manifest'in başarılı üyesi Hilal Yelekçi bu kez sahne performansları veya şarkılarıyla değil, özel hayatına dair sızan şaşırtıcı bir video'yla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Tarzı, enerjisi ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcının geçirdiği burun estetiği operasyonu öncesinde doktor muayenesinde çekilen arşiv görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Kısa sürede viral olan video güzel şarkıcının yıllar içindeki inanılmaz değişimini gözler önüne sererek dijital dünyada adeta bir tartışma fırtınası kopardı.

Doktor Odasındaki O Anlar Gündeme Oturdu

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde; Hilal Yelekçi'nin estetik operasyon öncesinde doktoruyla ameliyat planlaması yaptığı anlar yer alıyor. Henüz kariyerinin başlarındayken çekildiği tahmin edilen videoda genç şarkıcının doğal ve operasyonsuz hali dikkat çekiyor.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Görüntülerin magazin sayfalarında paylaşılmasının ardından Hilal Yelekçi'nin eski ve yeni halini kıyaslayan binlerce yorum arka arkaya geldi. Takipçileri ve internet kullanıcıları ünlü popçunun değişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Bir kısım kullanıcı olumsuz yorumlarında bulunurken; büyük bir çoğunluk ise başarılı şarkıcıya destek vererek övgü dolu mesajlar paylaştı.

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