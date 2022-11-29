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“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu

En son “Özlüyorum” adlı maxi single’ını beğeniye sunan Rec Rocero, şimdi de yepyeni bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıktı.

“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-11-2022 12:45

Işık, daha önce Hüner Coşkuner, Ajda Pekkan ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin de seslendirdiği “Sonbahar Rüzgarları” adlı şarkıyı yeniden yorumladı.

Sözü Erkan Yurdaer, müziği Yıldırım Gürses imzası taşıyan şarkının aranjesini Eser Taşkıran yaptı. Rec Rocero, şarkının klibi için de kamera karşısına geçti. Sonbaharda aşkın duygusallığını tasvir eden klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi.

Ünlü müzisyen, şarkıyı ve klibini yıllar önce kaybettiği, Barış Manço’nun da uzun yıllar vokalisti olan eşi Paula’ya ithaf ettiğini söyledi. Video klip Rec’in Dünyası YouTube kanalında yerini aldı.

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