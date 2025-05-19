“Son Kare” Dizisine Sürpriz Konuk: Serkay Tütüncü Kadroda

GAİN’in merakla beklenen yeni dizisi “Son Kare”, yayın öncesinde dikkat çekici gelişmelerle gündeme geliyor. Ceylan Yapım imzalı dizinin sürükleyici hikâyesine bu kez Serkay Tütüncü konuk oluyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden ses getiren yapım, izleyicilere gizem ve dram dolu bir deneyim sunacak.

“Son Kare” Güçlü Kadrosuyla Heyecan Yaratıyor

Dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk ve Yiğit Özşener gibi sevilen isimler yer alıyor. Projenin ismi başlangıçta “Karanlık Oda” olarak duyurulmuştu. Ancak son anda alınan kararla yapımın ismi “Son Kare” olarak değiştirildi. Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, senaryoyu ise Ali Doğançay kaleme alıyor.

Serkay Tütüncü Rüzgarı Esecek

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü, dizide konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Tütüncü, hikâyeye “Erhan” karakteriyle dahil olacak. Karakterin detayları ise oldukça çarpıcı: Burcu Özberk’in canlandırdığı cinayet masası polisi Sare karakterinin sevgilisi rolünde ekranlara gelecek. Bu ilişki, dizideki olayların gidişatını derinden etkileyebilir.

Karakterler Arası Gerilim Yükseliyor

Uraz Kaygılaroğlu, dizide bir fotoğrafçı olan Atlas karakterini canlandırıyor. Yiğit Özşener ise psikiyatrist Enis Karacaoğlu karakterine hayat veriyor. Sare, Atlas ve Enis arasındaki dinamikler zaten oldukça karmaşıkken, Erhan karakterinin diziye dahil olmasıyla dengeler tamamen değişecek.

Yayın Tarihi Merakla Bekleniyor

GAİN platformunda çok yakında izleyiciyle buluşacak olan “Son Kare”, hem oyuncu kadrosu hem de gizemli hikâyesiyle sezona damga vuracak gibi görünüyor. Serkay Tütüncü’nün performansı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.