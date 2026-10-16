Türk popuna damga vurmuştu! Füsun Önal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Füsun Önal'ın seslendirdiği "Senden Başka", "Oh Olsun" ve "Ah Nerede" Türk pop müziğinin hafızalara yerleşen parçaları arasında. 1970'li yıllarda sahne enerjisiyle ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, bu kez uzun bir aranın ardından objektiflere yansıdı. Önal'ın, tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur için düzenlenen cenaze törenine katılması onu yeniden magazin gündemine taşıdı.

Füsun Önal 70'li Yılların Unutulmaz Seslerindendi

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Füsun Önal, 1970'li yıllarda Türkçe pop müziğin öne çıkan kadın sanatçılarından biri oldu. Caz müziğiyle başladığı sahne yolculuğunda farklı tarzları deneyen Önal hem sesiyle hem renkli sahne kıyafetleri ve hareketli performanslarıyla dikkat çekti.

1972'de yayımlanan "Senden Başka" ve ardından gelen "Oh Olsun" gibi şarkılar, sanatçının geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. "Ah Nerede" de yıllar boyunca dinlenmeye devam eden parçaları arasında yer aldı. Önal'ın şarkıları ilerleyen yıllarda yeniden yorumlanarak farklı kuşakların da karşısına çıktı.

Şarkıcılığın Yanı Sıra Oyunculuk ve Yazarlık Yaptı

Füsun Önal'ın sanat hayatı müzikle sınırlı kalmadı. Televizyon programlarında sunuculuk yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı ve tiyatro sahnesinde de yer buldu. Haldun Dormen gibi önemli isimlerle çalışan Önal, çeşitli müzikal ve tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

Yazarlığa da ilgi duyan sanatçı, yıllar içinde çok sayıda kitap yayımladı. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen Önal, farklı sanat dallarındaki üretimleriyle çok yönlü bir kariyer geliştirdi. Bu yönüyle onu yalnızca geçmişin pop şarkılarıyla hatırlamak, sanat hayatının tamamını anlatmaya yetmiyor.

Necla Uygur'un Cenazesinde Görüntülendi

Füsun Önal, 11 Ekim 2026'da İstanbul'da düzenlenen Necla Uygur'un cenaze törenine katılan isimler arasındaydı. Teşvikiye Camii'ndeki törende görüntülenen sanatçının fotoğrafları, kısa sürede magazin haberlerine konu oldu.

Uzun süredir kameralara sık yansımayan Önal'ın son görüntüleri, sosyal medyada da ilgi gördü. Onu yıllar önceki sahne performanslarıyla hatırlayanlar, sanatçının bugünkü görünümünü geçmişteki hâliyle karşılaştırdı.

Füsun Önal Şimdi Ne Yapıyor?

11 Mart 1947 doğumlu Füsun Önal, müzik, tiyatro ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan isimlerden. Geçmişte sahne ve televizyon projelerinde yoğun biçimde yer alan sanatçı, son yıllarda daha az görünür olsa da kültür sanat dünyasındaki geçmişiyle hatırlanmaya devam ediyor.

Önal'ın yıllar sonra bir cenaze töreninde görüntülenmesi, 70'lerin müzik dünyasına duyulan ilgiyi yeniden gündeme getirdi. Aradan geçen zamana rağmen şarkıları dinlenmeye devam eden sanatçı, Türk pop müziğinin hafızalarda yer etmiş isimleri arasındaki konumunu koruyor.