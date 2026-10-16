6 Aylık Hamile Gökçe Bahadır'dan İlk Açıklama: "Hamilelik Süreci Hiç Zor Geçmiyor!"

İlk bebeğine 6 aylık hamile olan Gökçe Bahadır'dan hamilelik açıklaması: "Her şey yolunda süreç zor geçmiyor ve aşerme yaşamadım." İşte detaylar!

6 Aylık Hamile Gökçe Bahadır'dan İlk Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 11:29

Ekranların en sevilen, duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her projesinde adından söz ettiren Gökçe Bahadır şimdilerde kariyerinin en heyecanlı ve özel dönemini yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu hamilelik sürecine ve doğum sonrası planlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Altı aylık hamile olan ve bu mutlu serüveni gözlerden uzak ama büyük bir huzurla sürdüren güzel oyuncu aşerme dönemi yaşamadığını belirterek sürecin oldukça konforlu geçtiğini müjdeledi.

"Her Şey Yolunda Ufak Tefek Hazırlıklar Yapıyoruz"

Unutulmaz yapım Yaprak Dökümü başta olmak üzere pek çok başarılı projede izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, altı aylık hamuriyet sürecini tatlı bir telaşla geçirdiklerini ifade etti. Sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu dile getiren başarılı oyuncu hamilelik dönemiyle ilgili şu neşeli detayları paylaştı:

"Her şey yolunda. Ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası pek de zor geçmiyor hamilelik süreci. Aşerme yaşamadım."

"İşimi Çok Seviyorum Küçük Bir Mola Verdim"

Bebeğine kavuşmak için sabırsızlanan ancak mesleğine olan tutkusunu da her fırsatta dile getiren Gökçe Bahadır doğum sonrasındaki kariyer planlarına dair de net konuştu. Sete ara verdiğini ancak bu ayrılığın kalıcı olmadığını vurgulayan ünlü yıldız "İşlere ara verdim. Ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Ama işimi çok seviyorum her zaman devam edeceğim işimi yapmaya ama küçük bir mola vermiş olacağım" diyerek ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Hamileliğin kendisine kattığı ışıltıyla sosyal medyada sık sık beğeni toplayan Gökçe Bahadır'a hayranlarından ve magazin dünyasından tebrik mesajları yağmaya devam ediyor.

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