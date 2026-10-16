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Alişan Aynı Sırada Hangi Ünlü İsimle Okudu? Şoke Eden Okul Arkadaşlığı Ortaya Çıktı!
Alişan'ın konservatuvar yıllarından tanıdığı ünlü isimler ortaya çıktı. Yudum'un anlattıkları arasında Zara, Hakan Altun ve Gökhan Tepe de var.
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Yayın Tarihi : 16-10-2026 11:08
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