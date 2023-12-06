Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi uygulamasını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından il valiliklerine gönderilen bir yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin sınıflarda 'sınıf annesi' olarak bilinen uygulama kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıkları, ders araç-gereci temini konusunda faaliyet gösterdikleri, zaman zaman derslere müdahil oldukları ve öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri belirtildi.

Yazıda, öğretmenler dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu vurgulandı. Bu çerçevede, valiliklere hitaben yapılan yazıda, 'sınıf annesi' ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara son verilmesi, okulların bu konuda uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereklilik vurgulandı.

Kararın duyurulmasının ardından, bazı okulların sınıf annelerinin görevlerine son verildiği paylaşılan duyurular arasında yer aldı.



TEPKİ ÇEKİYORDU



Bazı veliler ve öğretmenler, sınıf annelerinin öğretmenlerin rolünü aldığı şeklinde elektirilerde bulunuyordu. Bazı veli ve öğretmenler ise sınıf anneliği uygulamasının okuldaki işleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle destek veriyordu. Ancak, bu uygulamaya yönelik eleştiriler arasında, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarlarda para toplayarak pahalı hediyeler almaları, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemeleri ve veliler arasında gruplaşma oluşturmaları da bulunmaktaydı. Son olarak, bir öğrencinin sınıf annesiyle yaşadığı tartışma da gündemdeydi. Bir velinin "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" demesine karşılık öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" şeklinde cevap verdiği video, geniş bir tepki almıştı.