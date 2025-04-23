Son Dakika: İstanbul’da Büyük Deprem!

İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü, ekipler saha taramalarına başladı. İşte son dakika gelişmeleri.

Son Dakika: İstanbul’da Büyük Deprem!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-04-2025 13:51

İstanbul, 23 Nisan saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Korku dolu anların yaşandığı deprem, yalnızca İstanbul’da değil, Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedildi.

Vatandaşlar Sokaklara Döküldü

AFAD verilerine göre deprem, yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle başta Bağcılar, Beşiktaş, Taksim ve İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok noktada vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Parklar, meydanlar ve açık alanlar, deprem anında kendilerini dışarı atan insanlarla dolup taştı. Özellikle Bağcılar Millet Bahçesi ve Bebek sahili, deprem sonrası vatandaşların toplandığı yerlerden biri oldu.

Bakan Yerlikaya’dan Açıklama Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Marmara’da Deprem Fırtınası

Marmara Denizi’nde saat 12.13’te başlayan sarsıntılar, artçı depremlerle devam etti. AFAD, en küçüğü 3,9 ve en büyüğü 6,2 olmak üzere toplamda 6 depremin kaydedildiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşları hasar görmüş binalara girmemeleri konusunda uyardı ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yaptı.

İstanbul'da Deprem Alarmı: Yetkililerden Önemli Uyarılar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Vatandaşlarımızın dikkatine; deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayınız ve GSM hatlarını sadece acil durumlarda kullanınız.”

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