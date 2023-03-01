Son dakika... Gülşen için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir'de bir konserindeki “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti.

Kendi evinde de 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan şarkıcı, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

Yurt dışına çıkış yasağı para güvencesiyle kaldırıldı!

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı.

Savcı mütaalasını açıkladı

Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmişti.

Bugün görülen davada savcı, mütalaasını açıkladı.

İddianamede şu ifadelere yer verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı.

Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Duruşma 3 Mayıs'a ertelendi"

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, söz konusu güvence bedeli hakkında esas kararla birlikte karar verilmesine hükmederek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. (Kaynak: ensonhaber.com)