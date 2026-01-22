Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!

Esat Yontunç gözaltına alındı! Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında yakalandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Yontunç'un ilk ifadesi...

Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2026 17:33

Acun Medya dünyasını sarsan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında "uyuşturucu ve fuhuş soruşturması" kapsamında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

KKTC’den Dönüşte Gözaltı Kararı Uygulandı

Geçtiğimiz günlerde Dominik’te olduğu bilinen ancak daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'ye geleceği öğrenilen Yontunç, havalimanında pasaport kontrolü sırasında polis ekiplerince karşılandı.

  • Soruşturmanın Merkezi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu.

  • Gözaltı Yeri: İstanbul’daki havalimanı.

  • Süreç: Yontunç, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Alnım Ak" Demişti

Esat Yontunç, hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendiği gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve kendi rızasıyla döneceğini şu sözlerle belirtmişti:

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak. Ben kendime güveniyorum. İlk uçakta ülkeme döneceğim."

Yontunç'un bu sözlerinin ardından vakit kaybetmeden Türkiye'ye gelmesi, yargı sürecinde "kendi rızasıyla gelme" iradesi olarak dikkat çekti.

Magazin ve Medya Dünyası Takipte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturma, sadece medya yöneticilerini değil, birçok ünlü ismi de içine alarak derinleşmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın en yakın çalışma arkadaşı olan Esat Yontunç’un vereceği ifade, soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Gözler Emniyette: Yontunç’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: "Her Yerim Mosmor!"
Gupse Özay’dan Kötü Haber: Gupse Özay’dan Kötü Haber: "Zayıflığımın Sebebi Ciddi Bir Hastalık!"
"Psikolojim Bozuldu" Diyen Bilal Hancı’ya Eski Eşinden Şok Yanıt: "Eskort Getirip Ev Tuttuğunda Neredeydin?"
Çağatay Ulusoy’un Çağatay Ulusoy’un "Deniz Kokulu" Karavanı: Teknesini Karaya Taşıdı!
Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu! Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı! Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
  • 19-01-2026 18:47

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.