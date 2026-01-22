Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!

Acun Medya dünyasını sarsan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında "uyuşturucu ve fuhuş soruşturması" kapsamında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

KKTC’den Dönüşte Gözaltı Kararı Uygulandı

Geçtiğimiz günlerde Dominik’te olduğu bilinen ancak daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'ye geleceği öğrenilen Yontunç, havalimanında pasaport kontrolü sırasında polis ekiplerince karşılandı.

Soruşturmanın Merkezi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu.

Gözaltı Yeri: İstanbul’daki havalimanı.

Süreç: Yontunç, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Alnım Ak" Demişti

Esat Yontunç, hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendiği gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve kendi rızasıyla döneceğini şu sözlerle belirtmişti:

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak. Ben kendime güveniyorum. İlk uçakta ülkeme döneceğim."

Yontunç'un bu sözlerinin ardından vakit kaybetmeden Türkiye'ye gelmesi, yargı sürecinde "kendi rızasıyla gelme" iradesi olarak dikkat çekti.

Magazin ve Medya Dünyası Takipte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturma, sadece medya yöneticilerini değil, birçok ünlü ismi de içine alarak derinleşmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın en yakın çalışma arkadaşı olan Esat Yontunç’un vereceği ifade, soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Gözler Emniyette: Yontunç’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.