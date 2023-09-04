SON DAKİKA Ağustos 2023 TÜİK Enflasyon Rakamı ŞOK Edecek! Zam Üzerine Zam Gelecek

Maaşların kat sayısının belirlenmesinde ürün ve hizmetlere zam yapılması konusunda dikkat çeken enflasyon rakamları merak ediliyor - Son dakika enflasyon oranı açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? 2023 Ağustos Enflasyon kaç olarak belirlendi? TÜİK tarafından her ay açıklaması yapılan enflasyon rakamları konusundaki gelişmeler merakla araştırılıyor Peki bu kapsamda son dakika enflasyon araması gündemi çıkmışken ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanıp açıklanmadığı merakla araştırılıyor. Işte TÜİK 2023 ağustos ayı enflasyon oranı detayları...

Türkiye İstatistik Kurumu her ay düzenli olarak enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Maaşların belirlenmesinde ürün ve hizmetlere yapılan zam oranlarının ortaya çıkması konusunda önem arz eden TÜİK enflasyon verileri son dakika açıklaması merakla Takip ediliyor. TÜİK 2023 ağustos ayı enflasyon oranı kaç? Enflasyon oranı son dakika gelişmeleri neler? TÜİK 2023 ağustos ayı enflasyon oranı kaç olarak açıklandı? detayları sizlerle.

Son dakika Ağustos enflasyon oranı

TÜİK tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bbu açıklamaya göre enflasyon Geçtiğimiz ay %9,09 artarken yıllık olarak %58.94'e yükseldi.

Ağustos enflasyon oranı açıklaması

TÜİK tarafından haftalardır merakla beklenen ağustos ayı enflasyon açıklaması yapıldı. Temmuz ayında yüzde 9.49 artış gösteren enflasyon Haziran ayında 3.92 artış göstermişti . Ağustos ayı verilerine göre ise bu rakam 9,09 olarak belirlendi. Bu kapsamda yıllık enflasyon %58,94'e çıktı

TÜİK ağustos ayı enflasyon oranı hesabı

TÜFE'deki (2003=100) değişim ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.