SON DAKİKA! 7500 TL Üzeri Emekli Maaşı Alana 15000TL+9000 TL Ödeme Sabah 08.05'te Yapıldı

Yaşam koşullarının giderek zorlaşması emekli vatandaşı dar gelirli konumuna sürüklemektedir. Emekliye yapılan yüzde 25 zammın enflasyon karşısında erdiği şu günlerde hükümette emekli zammı konusunda yeni çalışmalar başlatmıştır. Ocak ayından önce emekliye zam yapılacağı planları ile birlikte emekliye tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet İkramiyesi gündemdeki yerini korurken, bankalar da emekliye özel hazırladıkları fırsatları sunmakta. 17 milyon emekli için hummalı destek çalışmaları devam ederken, bu kapsamda refahını sağlamak amacı da güdülmektedir. Emekliye bankalar da ek ödeme sunmaktadır.

Nakit ihtiyacı olan emekli, kendisine sunulan destekleri yakın metraja almaktadır. Bankaların sunduğu kampanyalarda emekli promosyonları sonrasında en dikkat çeken kampanyalar ise faizsiz kredi destekleri olmaktadır. Bir çok banka emekli portföyünü arttırmak adına yeni kampanyalar düzenlemektedir. Bunlar arasında dikkat çeken ödemeler faizsiz kredi destekleri olmaktadır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine özel olarak düzenlenen kampanyalar kapsamında, emeklilerin maddi olarak rahatlaması hedeflenmektedir. Bu sayede emekli için ay sonunu getirmek daha kolay olacaktır. Emeklilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları bir çok banka tarafında Eylül ayı itibari ile tekrardan startını almış bulunmaktadır. Emekli vatandaşa sunulan bu destek faizsiz olarak ve 12 ay geri ödemeli olarak sunulmaktadır.

Yapı Kredi emekliye sunduğu faizsiz kredi imkanı ile gönülleri fethetmektedir. Yapı Kredi üzerinden müşteri olan emekliye emekli promosyonuna ek 15.000 TL'ye varan faizsiz kredi desteği sağlanacak. Yapı Kredi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ''7 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil'i indirerek Yapı Kredili olun, 15.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!'' açıklaması yapılmıştır.

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi bankasına yeni müşteri olan emekliyi ilgilendiren kampanya kapsamında 9000 TL'ye varan emekli promosyonu ödemesi de karşılıksız olarak sunulacak. Yapı Kredi emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Banka tarafından 7500 TL'ye varan emekli promosyonu ödemelerine ek olarak ek promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 1 Eylül 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 1000 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Öte yandan 2 ödeme talimatınıza da 500 TL ödül verilmektedir.