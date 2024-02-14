Son dakika, 29 Şubat Tarihine Kadar 30.000 TL Faizsiz Kredi Ödenecek

İş Bankası müşterileri için müjdeli bir haber var! İşCep üzerinden yapılan başvurularla, kredi kartı sahiplerine özel olarak sunulan faizsiz taksitli nakit avans imkanı, finansal ihtiyaçları kolayca karşılama fırsatı sunuyor. 26 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, kullanıcılarına finansal esneklik sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Faizsiz taksitli nakit avans kampanyası, 2 ila 6 ay arasında değişen vadelere sahip, 300 TL ile 30.000 TL arasında olan tutarlar için geçerlidir. İşCep ve Maximum Mobil kanalları üzerinden gerçekleştirilen başvurularla, müşterilere özel avantajlar sunulmaktadır. Kampanya kapsamında, belirlenen faizsiz taksitli nakit avans tutarı, kartın kullanılabilir nakit avans limiti ile sınırlandırılmış olup, toplamda azami 2 seferde kullanılabilmektedir.

Kampanyaya katılmak için, müşteri olmak isteyen kişilerin İşCep üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular onaylandıktan sonra, kredi kartı limitinin %50'sini aşmamak kaydıyla 5.000 TL'ye kadar kampanya kapsamında faizsiz taksitli nakit avans kullanımı mümkündür. Faizsiz taksitli nakit avans kullanımı için, kampanya tarihleri içerisinde başvuru yapılmalı ve başvuruların onaylanması beklenmelidir.

İşCep'in sunduğu faizsiz taksitli nakit avans fırsatı, İş Bankası müşterilerine finansal esneklik ve rahatlık sağlamaktadır. Kampanya süresince başvuruları onaylanan müşteriler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz taksitli nakit avansı kullanabilirler. Bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak için hemen İşCep'e giriş yapın ve başvurunuzu gerçekleştirin. İş Bankası, müşterilerine sağladığı avantajlarla finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.