Somer Şef'ten Kar Tatilinde Sürpriz Teklif: Didem Belen ile Evlilik Yolunda!

Somer Sivrioğlu evleniyor mu? Ünlü şef Somer Sivrioğlu, 2 aydır aşk yaşadığı Didem Belen'e kar tatilinde evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Somer Şef'ten ilk kareler ve detaylar...

Somer Şef'ten Kar Tatilinde Sürpriz Teklif: Didem Belen ile Evlilik Yolunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2025 10:37

MasterChef Türkiye’nin karizmatik jürisi Somer Sivrioğlu, özel hayatındaki hızlı gelişmelerle magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı kısa süreli ilişkilerin ardından aradığı aşkı pazarlama uzmanı Didem Belen'de bulan Somer Şef, ilişkisini resmiyete dökmek için ilk büyük adımı attı.

Romantik Kar Tatilinde "Evet" Sesleri

İki ay önce yeni bir aşka yelken açan çift, geçtiğimiz saatlerde romantik bir kar tatiline çıktı. Somer Sivrioğlu, bembeyaz karların ortasında hazırladığı sürprizle sevgilisi Didem Belen’e evlilik teklifi etti. Beklenmedik bu hamle karşısında büyük mutluluk yaşayan Belen'in cevabı ise net bir "Evet" oldu.

 

 

 

 

Somer Şef'ten Esprili Kutlama

Teklif sonrası sosyal medyada mutluluk pozları veren ünlü şef, kendine has esprili tarzını yine konuşturdu. "Evet" cevabını aldıktan sonra yaptığı esprilerle hem sevgilisini hem de takipçilerini güldüren Sivrioğlu'nun, nikah masasına ne zaman oturacağı şimdiden merak konusu oldu.

 

 

Benzer Haberler
Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi” Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi”
"Öykü Değil, Kardeşiyim!": Ezgi Karayel’in Magazin Muhabirleriyle Zor İmtihanı.
Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya "Gelin" Çalımı: "Hayatımı İlayda Oynasın!"
Pelin Akil’den Pelin Akil’den "Resmi Boşanma" Sorusuna Sert Tepki: "Gerçekten Artık Konuşmuyoruz!"
Megastar’ın En Tatlı Mesaisi: Tarkan'dan Kızıyla İçleri Isıtan Paylaşım Megastar’ın En Tatlı Mesaisi: Tarkan'dan Kızıyla İçleri Isıtan Paylaşım
Özgü Namal’a Özgü Namal’a "Kıskanmak" Setinde Sürpriz Kutlama: 48. Yaşına Merhaba Dedi!
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi