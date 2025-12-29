Somer Şef'ten Kar Tatilinde Sürpriz Teklif: Didem Belen ile Evlilik Yolunda!

MasterChef Türkiye’nin karizmatik jürisi Somer Sivrioğlu, özel hayatındaki hızlı gelişmelerle magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı kısa süreli ilişkilerin ardından aradığı aşkı pazarlama uzmanı Didem Belen'de bulan Somer Şef, ilişkisini resmiyete dökmek için ilk büyük adımı attı.

Romantik Kar Tatilinde "Evet" Sesleri

İki ay önce yeni bir aşka yelken açan çift, geçtiğimiz saatlerde romantik bir kar tatiline çıktı. Somer Sivrioğlu, bembeyaz karların ortasında hazırladığı sürprizle sevgilisi Didem Belen’e evlilik teklifi etti. Beklenmedik bu hamle karşısında büyük mutluluk yaşayan Belen'in cevabı ise net bir "Evet" oldu.

Somer Şef'ten Esprili Kutlama

Teklif sonrası sosyal medyada mutluluk pozları veren ünlü şef, kendine has esprili tarzını yine konuşturdu. "Evet" cevabını aldıktan sonra yaptığı esprilerle hem sevgilisini hem de takipçilerini güldüren Sivrioğlu'nun, nikah masasına ne zaman oturacağı şimdiden merak konusu oldu.