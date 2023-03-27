Şoke eden iddia! Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?

Takvim Gazetesi'nde yer alan bir iddia magazin gündeminde ilk sıraya oturdu.Şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle gündemde olan Afra Saraçoğlu'nun 2021 yılında BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.



İddialara göre; sosyal medya üzerinden konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi'nde birlikte görüldü.



Afra Saraçoğlu'nun bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek.

4 YILLIK İLİŞKİDEN ÇIKTI!

Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu. Ardından Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çağatay Ulusoy ise Duygu Sarışın ile altı yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti.