Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!

Eşref Rüya dizisi YouTube'a veda ediyor! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in dizisi 5. bölümden itibaren sadece Kanal D’de olacak.

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-04-2025 17:27

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisinde sürpriz bir karar alındı. YouTube'da milyonlarca izlenen yapım, 4. bölümüyle dijital platforma veda etmeye hazırlanıyor.

YouTube’da 53 Milyon İzlenme!

İlk üç bölümü YouTube’da yayınlanan ve toplamda 53 milyon izlenmeye ulaşan Eşref Rüya, dijitaldeki başarısını ekranlara taşıyor. 4. bölümü de YouTube’a yüklenecek olan dizinin, 5. bölümünden itibaren sadece Kanal D ekranlarında izlenebileceği açıklandı.

Yapım ekibi bu hamleyle diziyi haftalık yayın akışına tamamen entegre ederek televizyon izleyicisiyle daha yoğun bağ kurmayı hedefliyor. Artık dizi, çarşamba akşamları saat 20.00’de yalnızca Kanal D’de yayınlanacak.

Kadrosu Güçlü, Hikayesi Soluksuz!

Yapımını Tims&B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Umut Karadağ, Macit Koper gibi önemli isimler de yer alıyor.

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