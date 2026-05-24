Şöhret Yetmedi: Scarlett Johansson Gerçeği Anlattı

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasındaki Scarlett Johansson bu kez kırmızı halı görüntüleri ya da yeni filmiyle değil yaptığı içten açıklamalarla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yalnızca projelerinden 43 milyon dolar gelir elde eden ünlü oyuncu katıldığı televizyon programında hayatının perde arkasını anlattı. Johansson’ın sözleri özellikle çalışan anneler arasında büyük yankı uyandırdı.

“Her Şeye Yetişmek Mümkün Değil”

CBS ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Johansson dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen hayatının aslında yoğun bir mücadele içerdiğini söyledi. İki çocuk annesi olan oyuncu kariyer, annelik ve özel yaşam arasında kusursuz bir denge kurmanın düşündüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.

Johansson uzun süre “iş ve yaşam dengesi” fikrine ulaşmaya çalıştığını ancak zamanla bunun gerçekçi olmadığını fark ettiğini anlattı. Ünlü oyuncu insanın kendine karşı daha anlayışlı olması gerektiğini savundu. Özellikle annelik sürecinde mükemmeliyet baskısından uzak kalmaya çalıştığını söyledi.

Şöhretin Ardındaki Yoğun Tempo

Marvel filmleriyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan yıldız oyuncu bugün yalnızca sinema projeleriyle değil farklı iş alanlarıyla da ilgileniyor. Oyunculuk kariyerini sürdüren Johansson geçen yıl kurduğu cilt bakım markası için de yoğun bir çalışma temposu yürütüyor.

Bir yandan set hayatı devam ederken diğer yandan çocuklarıyla ilgilenmeye çalışan Johansson zaman zaman eksiklik hissi yaşadığını saklamadı. Ünlü isim annelik konusunda kendisini sorguladığı dönemler olduğunu da paylaştı.

Aile Hayatına Dair Dikkat Çeken Detaylar

2020 yılında komedyen ve senarist Colin Jost ile evlenen Johansson’ın bu birliktelikten Cosmo adında bir oğlu bulunuyor. Oyuncunun ayrıca eski eşi Romain Dauriac ile yaptığı evlilikten Rose Dorothy isimli bir kızı var.

Johansson çocuklarıyla geçirdiği zamanın hayatındaki en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Ünlü yıldız yoğun tempoya rağmen ailesine vakit ayırmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

“Yüzde 75 Yeterli”

Program sırasında ebeveynlikle ilgili duyduğu bir tavsiyeyi de paylaşan Johansson bu sözlerin hayatına bakışını değiştirdiğini anlattı. Başarılı oyuncu “Bir ebeveyn olarak zamanının yüzde 75’ini doğru kullanıyorsan bu bile iyi bir iş çıkardığını gösterir” düşüncesinin kendisini rahatlattığını söyledi.

Yıllardır milyonların hayranlıkla izlediği Scarlett Johansson yaptığı açıklamalarla bu kez sahne ışıklarının ötesindeki gerçek hayatını gözler önüne serdi.