Hande Ataizi ve Oğlu Leo Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Hande Ataizi yaz sezonunun tadını Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkarıyor. Tatil rotası olarak uzun yıllardır Bodrum'un en gözde beldelerinden Türkbükü'nü tercih eden ünlü oyuncu oğlu Leo ile birlikte sabahın erken saatlerinde sahil şeridinde yürüyüşe çıktı. Güne hareketli bir başlangıç yapmayı seçen anne ve oğlu sahil boyunca neşeli adımlarla ilerlerken tatil beldesindeki tatlı sabah sakinliğinin tadını çıkardı. Sık sık spor ve sağlıklı yaşam tarzıyla gündeme gelen deneyimli oyuncu formda görüntüsüyle de tatilcilerin dikkatini çekti.

Basın Mensuplarıyla Kısa Sohbet

Sahil yolundaki yürüyüş esnasında habercilerin objektifine yansıyan ünlü isim kendisini görüntüleyen medya mensuplarını tebessümle karşıladı. Gazetecilerle ayaküstü samimi bir diyalog kuran oyuncu Bodrum'daki günlük tatil rutininden bahsetti. Sabah yürüyüşünü tamamlamak üzere olduklarını aktaran Ataizi günün devamında oğlu Leo ile denize gireceklerini belirterek plaja geçeceklerini ifade etti. Basın mensuplarına kolaylıklar dileyen başarılı aktris kısa sohbetin ardından sahil boyunca ilerlemeyi sürdürdü.

Türkbükü Sahilinde Keyifli Anlar

Ayaküstü sohbetin sonlanmasıyla birlikte plaj alanına yönelen anne ile oğlunun uyumlu ve keyifli halleri çevredekilerin ilgisini topladı. Oğlu Leo ile yakından ilgilenen ve tatil dönemi boyunca vaktinin büyük bölümünü ailesine ayıran Atsaizi günün kalan kısmını serinleyerek geçirdi.

Bodrum Tatili Gelenekselleşti

Her yıl yaz aylarında Ege'nin popüler tatil beldelerini ziyaret eden Hande Ataizi Bodrum'daki sakin yaşam temposuyla dikkat çekiyor. Kalabalıklardan uzak durmayı tercih ederek sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getiren ünlü oyuncu tatil boyunca hem fiziksel zindeliğini koruyor hem oğlu Leo ile kaliteli zaman geçiriyor.