Hande Ataizi ve Oğlu Leo Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi

Başarılı oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leo ile Bodrum Türkbükü'nde sabah yürüyüşü yaparken objektiflere takıldı. Anne-oğul deniz keyfi için plaja geçti.

Hande Ataizi ve Oğlu Leo Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 21:08

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Hande Ataizi yaz sezonunun tadını Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkarıyor. Tatil rotası olarak uzun yıllardır Bodrum'un en gözde beldelerinden Türkbükü'nü tercih eden ünlü oyuncu oğlu Leo ile birlikte sabahın erken saatlerinde sahil şeridinde yürüyüşe çıktı. Güne hareketli bir başlangıç yapmayı seçen anne ve oğlu sahil boyunca neşeli adımlarla ilerlerken tatil beldesindeki tatlı sabah sakinliğinin tadını çıkardı. Sık sık spor ve sağlıklı yaşam tarzıyla gündeme gelen deneyimli oyuncu formda görüntüsüyle de tatilcilerin dikkatini çekti.

Basın Mensuplarıyla Kısa Sohbet

Sahil yolundaki yürüyüş esnasında habercilerin objektifine yansıyan ünlü isim kendisini görüntüleyen medya mensuplarını tebessümle karşıladı. Gazetecilerle ayaküstü samimi bir diyalog kuran oyuncu Bodrum'daki günlük tatil rutininden bahsetti. Sabah yürüyüşünü tamamlamak üzere olduklarını aktaran Ataizi günün devamında oğlu Leo ile denize gireceklerini belirterek plaja geçeceklerini ifade etti. Basın mensuplarına kolaylıklar dileyen başarılı aktris kısa sohbetin ardından sahil boyunca ilerlemeyi sürdürdü.

Türkbükü Sahilinde Keyifli Anlar

Ayaküstü sohbetin sonlanmasıyla birlikte plaj alanına yönelen anne ile oğlunun uyumlu ve keyifli halleri çevredekilerin ilgisini topladı. Oğlu Leo ile yakından ilgilenen ve tatil dönemi boyunca vaktinin büyük bölümünü ailesine ayıran Atsaizi günün kalan kısmını serinleyerek geçirdi.

Bodrum Tatili Gelenekselleşti

Her yıl yaz aylarında Ege'nin popüler tatil beldelerini ziyaret eden Hande Ataizi Bodrum'daki sakin yaşam temposuyla dikkat çekiyor. Kalabalıklardan uzak durmayı tercih ederek sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getiren ünlü oyuncu tatil boyunca hem fiziksel zindeliğini koruyor hem oğlu Leo ile kaliteli zaman geçiriyor.

Benzer Haberler
Buse Terim Sevgilisi Batu Son'un Doğum Gününü Kutladı Buse Terim Sevgilisi Batu Son'un Doğum Gününü Kutladı
Oyuncu Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç Bursa'da Nişanlandı Oyuncu Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç Bursa'da Nişanlandı
Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı
Sinem Kobal'ın Yeni Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu Sinem Kobal'ın Yeni Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Albüm Kapağı Eleştirilen Manifest'ten Dikkat Çeken Hamle Albüm Kapağı Eleştirilen Manifest'ten Dikkat Çeken Hamle
İbrahim Kutluay Demet Şener'e Açtığı Davadan Vazgeçti İbrahim Kutluay Demet Şener'e Açtığı Davadan Vazgeçti
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!