Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı

Sosyal medya fenomeni Derin Talu ile iş insanı Tanalp Tokgöz birlikteliklerinin birinci yılını romantik paylaşımlarla kutladı.

Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 20:59

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun kızları Derin Talu sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sevgilisi Tanalp Tokgöz ile ilişkilerinin birinci yılını dolduran Talu bu özel günü kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Takipçiler kilinin aşk dolu karelerine yoğun ilgi gösterdi.

Gizemli Başlayan Birlikteliğin Perde Arkası

Derin Talu ilişkinin ilk dönemlerinde sevgilisinin kimliğini sosyal medyada gizli tutmayı tercih etmişti. Fotoğraflarda partnerini etiketlememesi üzerine yöneltilen sorulara "ortak kararımız" şeklinde yanıt veren genç ismin gizemli sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan 32 yaşındaki Tanalp Tokgöz deniz sigortacılığı alanında broker olarak profesyonel kariyerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl katıldıkları bir davette ilk kez birlikte görüntülenen çift zamanla ilişkilerini sosyal medya kareleriyle belgelemeye başladı.

Takipçilerden Tebrik Mesajları Yağdı

Sosyal mecrada geniş bir kitleye hitap eden Derin Talu’nun birinci yıl paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Kullanıcılar fotoğrafların altına çift için tebrik mesajları yazarak mutluluk dileklerini sundu. 

Magazin Gündemindeki Yerini Koruyor

Sosyal medyada yaptığı samimi açıklamalar ve dikkat çekici paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren genç isim, özel yaşamındaki dengeli tutumuyla dikkat çekiyor. Tanalp Tokgöz ile sürdürdüğü birlikteliğinde bir yılı deviren Derin Talu hem modellik hem içerik üreticiliği kulvarında kariyerini şekillendirmeyi sürdürüyor.

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