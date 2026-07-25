Buse Terim Sevgilisi Batu Son'un Doğum Gününü Kutladı

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim özel hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü isim sevgilisi Batu Son’un doğum gününü kişisel Instagram hesabı üzerinden kutladı. Birlikte çekildikleri fotoğrafları peş peşe yayınlayan 35 yaşındaki Terim paylaşımına "Benim güzel sevgilim. Sen iyi ki doğdun, iyi ki geldin hayatıma" ifadelerini not düştü. Takipçilerinden yoğun ilgi gören bu mesaj kısa sürede sosyal medyada geniş bir etkileşim topladı.

"Festivalde İlk Görüşte Etkilendim"

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle sosyal ağlarda soru-cevap etkinliği düzenleyen Buse Terim sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı. İlişkilerinin nasıl başladığına değinen ünlü isim partneriyle "Baby On The Fest" etkinliğinde karşılaştıklarını dile getirdi.

Bu organizasyonun kendisi için artık manevi bir anlam taşıdığını belirten Terim ilk karşılaşma anını şu sözlerle ifade etti: "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı. Daha o an etkilenip kim olduğunu merak etmiştim. İyi ki de merak etmişim."

On Yıllık Evlilik Tek Celsede Sona Ermişti

Buse Terim 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten 2016'da Nil, 2018'de Naz adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya gelmişti.

On yıl süren beraberliklerinde zaman zaman krizler yaşayan çift, 2024'ün Mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından açıklama yapan Terim boşanmanın son derece doğal bir süreç olduğunu belirterek çocukları için dostane iletişimlerini sürdüreceklerini kaydetmişti.

"Hayatımda Güzel Bir Dönemden Geçiyorum"

Ayrılık sürecinin ardından özel hayatına dair samimi değerlendirmeler yapan ünlü içerik üreticisi yeni ilişkisindeki huzuru dile getirdi. Hayatın devam ettiğini vurgulayan Terim ilişkisini her an göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurguladı. Partnerinin kalbinin güzelliğine dikkat çeken ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."