Siyah beyaz Gülben

Yeni şarkısının hazırlıklarını tamamlayan Gülben Ergen, fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli’ye köpeği Gonca ile poz verdi. Siyah beyaz yayınladığı kareler binlerce beğeni ve yorum aldı…

Siyah beyaz Gülben
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2024 11:48

Gülben Ergen yoğun geçen kış sezonu boyunca konserden konsere koşmuştu. Ramazan ayında bu tempoya ara veren Gülben Ergen vaktini ailesine ayırdı. Günlerini İstanbul’daki evinde üç oğlu ve annesi ile geçirdi. Bu süre içinde stüdyoya girmek için de vakit bulan Ergen yeni şarkılar kaydetti.

Yaz başında bu yeni şarkıları dinleyicileriyle buluşturacağı müjdesini veren Gülben Ergen dün fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli imzalı pozlarını paylaştı. Köpeği Gonca ile yer aldığı fotoğrafların siyah beyaz hallerini yayınlamayı tercih eden Gülben Ergen’in karelerine beğeni ve yorum yağdı. Gülben Ergen, köpeğini Gonca Vuslateri’nin aracılılığıyla barınaktan sahiplenmiş bu nedenle adını da Gonca koymuştu.

Yaz sezonu için hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen hayranlarına “Sürprizlere hazırlıklı olun” diye seslendi.

Benzer Haberler
100.000 TL'ye Kadar TBMM Onayı İle Nakit Ödeme! 3 Ay Ertelemeli Nakit, 50.000 TL Ödeme Verilecek 100.000 TL'ye Kadar TBMM Onayı İle Nakit Ödeme! 3 Ay Ertelemeli Nakit, 50.000 TL Ödeme Verilecek
Son Dakika! Acil Para İhtiyacınız Olması Durumunda, Kredi Ödemeleri Verilecek! Son Dakika! Acil Para İhtiyacınız Olması Durumunda, Kredi Ödemeleri Verilecek!
Şekerbank Borçlarınızı Kapatmak İçin Düğmeye Bastı! 150.000 TL'ye Kadar Olan Senet ve Banka Borçları Kapanacak! Şekerbank Borçlarınızı Kapatmak İçin Düğmeye Bastı! 150.000 TL'ye Kadar Olan Senet ve Banka Borçları Kapanacak!
Garanti BBVA Bankası 10.000 TL Net Ödeme Hazırladı! Banka Hesabı Olan, 18 Yaş Üzeri Herkes, ALACAK! Garanti BBVA Bankası 10.000 TL Net Ödeme Hazırladı! Banka Hesabı Olan, 18 Yaş Üzeri Herkes, ALACAK!
13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek! 13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!
QNB Finansbank bankamatik kartı veya Hesabı olanlar dikkat: Bankadan 100.000 TL ödeme hesaba yatacak! QNB Finansbank bankamatik kartı veya Hesabı olanlar dikkat: Bankadan 100.000 TL ödeme hesaba yatacak!
ÇOK OKUNANLAR
Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
  • 05-04-2024 17:25

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
  • 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'

Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı
  • 09-04-2024 16:04

Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı

Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu:
  • 05-04-2024 09:17

Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu: "Geliyor gelmekte olan"

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!
  • 11-04-2024 13:07

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!