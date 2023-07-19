Advert

Sitare Akbaş'ın Karavanla Avrupa Turu

Güzel oyuncu Sitare Akbaş, karavanla İsviçre Alp dağları ve İtalya Como gölünde kamp yaptı.

Sitare Akbaş'ın Karavanla Avrupa Turu
Yayın Tarihi : 2023-07-19 14:03

Sitare Akbaş, konuk olduğu bir Youtube programının çekimleri için karavanla İsviçre Alp dağlarında 2700 metre yüksekliğine kadar çıktı.

Güzel oyuncu, program rotasında karavanla Alp dağlarının 1800 m yüksekliğindeki Rigi Kulm bölgesinden başlayarak 2700 m yüksekliğinde bulunan Rothorn ve sonrasında İtalya Como gölü kıyısında bulunan Menaggio, Varenna, Bellagio kasabalarında kamp tatili yaptı. Akbaş, çekimlerin de yapıldığı 17 gün süren geziden oyuncu arkadaşı Elçin Afacan ile eğlenceli kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Önümüzdeki günlerde kamptan dönecek olan oyuncu, yeni sezon için proje görüşmelerine başlayacak. 

Sitare Akbaş’ın konuk olduğu ‘Güle Güle Gültekin’le’ programı 21 Temmuz’da Youtube’da yayınlanacak.

Benzer Haberler
İbrahim Tatlıses'e 10'uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor İbrahim Tatlıses'e 10'uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor
Kobra Murat torununa altın yağdırdı Kobra Murat torununa altın yağdırdı
Mert Ramazan Demir'in acı günü: Kalbi durdu! Mert Ramazan Demir'in acı günü: Kalbi durdu!
Gülşen tatil modundan çıkamadı! Gülşen tatil modundan çıkamadı!
Birce Akalay ile Burak Deniz'in sörf keyfi! Birce Akalay ile Burak Deniz'in sörf keyfi!
Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim! Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!