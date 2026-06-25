Sıradan Bir Kızdı… Bir Anda Dünya Tülin Şahin'i Konuştu!

Tülin Şahin’i bugün hepimiz Türkiye’nin en ünlü modellerinden biri olarak tanıyoruz ama hikâyesi aslında oldukça sıradan bir yerden başlıyor. Danimarka’da büyüyen normal bir okul hayatı yaşayan bir genç kızken hayatı bir anda bambaşka bir yöne dönüyor. O dönem kimse onun ileride podyumların en çok konuşulan isimlerinden biri olacağını tahmin etmiyordu.

Şahin’in hayatındaki en büyük kırılma noktası ise tamamen tesadüflerle başlıyor. Günlük bir alışveriş sırasında aslında onu keşfeden o ilk an tüm hayatını değiştirecek sürecin de başlangıcı oluyor.

Bir AVM’de Gelen Büyük Değişim

Tülin Şahin’in anlattıklarına göre her şey 15 yaşındayken Danimarka’daki bir alışveriş merkezinde başlıyor. Sıradan bir gün sıradan bir gezinti derken bir anda dikkat çekiyor ve bu durum onun hayatını tamamen değiştiriyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle katıldığı bir yarışmada birinci olması da bu süreci hızlandırıyor. O an belki de sadece eğlenceli bir deneyim gibi görünen şey aslında podyumlara uzanan yolun ilk adımı oluyor. Kendisinin bile beklemediği bu gelişmeler onu kısa sürede moda dünyasının içine çekiyor.

“Sivaslı Cindy” Lakabıyla Gelen Şöhret

Türkiye’ye döndükten sonra Tülin Şahin’in kariyeri çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Özellikle dünyaca ünlü model Cindy Crawford’a olan benzerliği onun daha da fazla dikkat çekmesini sağlıyor.

Bu benzerlik o kadar konuşuluyor ki zamanla ona “Sivaslı Cindy” denilmeye başlanıyor. Bu lakap bir yandan onun popülerliğini artırırken bir yandan da moda dünyasında daha geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağlıyor. Kısa sürede podyumların aranan yüzlerinden biri haline geliyor.

Yıllara Meydan Okuyan Bir Kariyer

Aradan geçen yıllara rağmen Tülin Şahin modadan hiç kopmuyor. Bugün 46 yaşında olmasına rağmen hâlâ büyük markaların defilelerinde yer alıyor ve sahnede yürüdüğü her defilede aynı ilgiyi görmeye devam ediyor.

Birçok kişi onun kariyerinin bu kadar uzun soluklu olmasını disiplinine ve işine olan sevgisine bağlıyor. Yıllar geçse de modaya olan ilgisini hiç kaybetmemesi onu sektörde ayrı bir yere koyuyor.

Küçük Bir Anın Büyük Bir Hayata Dönüşmesi

Tülin Şahin’in hikâyesine bakınca aslında her şeyin ne kadar küçük bir tesadüfle başladığını görmek mümkün. Bir AVM’de geçirilen sıradan bir gün bir yarışma ve sonrasında gelen büyük değişim... Hepsi birleşince ortaya podyumların en bilinen isimlerinden biri çıkıyor.

Bugün geriye dönüp bakıldığında o gün yaşanan küçük anın aslında koca bir kariyerin başlangıcı olduğu çok net görülüyor. Şahin’in hikâyesi de tam olarak bunu anlatıyor: Bazen hayatı değiştiren şey en beklenmedik anda karşına çıkabiliyor.