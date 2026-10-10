Sinemaya Kahkaha Geliyor: Yol Arkadaşım 3'ün Vizyon Tarihi Açıklandı

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrolde yer aldığı komedi fenomeni Yol Arkadaşım 3 filmi 26 Şubat 2027'de sinemalarda vizyona girecek.

Sinemaya Kahkaha Geliyor: Yol Arkadaşım 3'ün Vizyon Tarihi Açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 15:55

İlk iki filmiyle milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarına dolduran, gişe rekorları kırarak Türk komedi sinemasının unutulmaz serileri arasında yerini alan Yol Arkadaşım merakla beklenen üçüncü filmiyle beyaz perdeye muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sinemaseverlere kahkaha dolu anlar yaşatan fenomen seri; TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media'nın dev ortaklığında çekilecek yeni filmiyle izleyicilerle buluşacak. Yapımcıların müjdesini verdiği Yol Arkadaşım 3, 26 Şubat 2027 tarihinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Komedi tutkunlarını heyecanlandıran bu gelişme magazin ve sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç Yeniden Bir Arada!

Türk sinemasının en sevilen ve sempatik ikililerinden biri haline gelen İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç kahkaha garantili ikonik karakterleri Şeref ve Onur ile bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Senaryosunu yine İbrahim Büyükak'ın kaleminden çıkan filmde; başı dertten bir türlü kurtulmayan aksilikler abidesi Şeref ile onun sadık yol arkadaşı Onur yepyeni bir macera için kolları sıvıyor.

Serinin ilk iki filminde gösterdiği başarılı rejiyle takdir toplayan usta yönetmen Bedran Güzel, Yol Arkadaşım 3'te de yönetmen koltuğundaki yerini koruyor.

4,4 Milyondan Fazla Seyirciye Ulaşan Dev Komedi Serisi

2017 yılında vizyona giren ilk filmiyle büyük bir gişe başarısına imza atan ve sinema salonlarını dolduran Yol Arkadaşım 2018'de seyirciyle buluşan ikinci filmiyle bu başarısını perçinlemişti. Toplamda 4,4 milyondan fazla seyirciye ulaşarak Türk komedi tarihinin en çok izlenen serilerinden biri olan yapım 8 yıllık aranın ardından serinin hayranlarına adeta bir bayram havası yaşatmaya hazırlanıyor.

Çekimler Ekim Ayında Başlıyor

Yeni filmde Şeref ve Onur ikilisinin çıkacağı eğlenceli ve sürprizlerle dolu yolculuğun çekimlerine Ekim ayında start verilecek. Yola çıkacak yeni oyuncu kadrosunun ve sürüpriz konuk isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi. Gülmekten gözlerden yaş getirecek sahneleri ve sürpriz mizah unsurlarıyla iddialı gelen Yol Arkadaşım 3, 26 Şubat 2027'de tüm Türkiye'de sinemalarda vizyonda olacak.

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