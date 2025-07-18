Sinem Ünsal’dan Yunanistan Tatili Paylaşımları

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Yunanistan’da aldı. Meslektaşı Berk Cankat ile mutlu bir evlilik sürdüren Ünsal, tatildeki keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun güneşlenirken çektiği fotoğraflar kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Yoğun Sezonun Ardından Dinlenme Molası

Sevilen projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Sinem Ünsal, bu yaz tatil rotası olarak Yunanistan’ı tercih etti. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Ünsal, huzurlu bir tatil geçirdiği anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle güneşlenirken çekilen pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Berk Cankat ile Mutlu Evlilik

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda meslektaşı Berk Cankat ile evli olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve samimi halleri, magazin dünyasında gündem olmuştu. Ünsal’ın bu tatil fotoğrafları da hem eşiyle paylaştığı mutlu anların hem de huzurlu tatilinin bir yansıması olarak yorumlandı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Tatildeki doğal güzelliğini ve enerjik halini ortaya koyan Sinem Ünsal, takipçileri tarafından “yazın enerjisi” yorumlarıyla övgü aldı. Yunanistan’ın eşsiz manzarası eşliğinde çektiği kareler, oyuncunun ne kadar fit ve enerjik göründüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.