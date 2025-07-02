Sinem Ünsal’dan Yeni Tatil Paylaşımları

Sinem Ünsal, yaz sezonunu eşi Berk Cankat ile birlikte Bodrum’da geçirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımlarla tatilinin keyfini takipçilerine de yaşatıyor. Zarif tarzı, doğal halleri ve enerjisiyle beğeni toplayan Ünsal, adeta balayı havasındaki tatilinden renkli kareler sundu.

“Bu Tatilde Çok Şımardım”

Sinem Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarına; “Bu tatilde çok şımardım” notunu ekledi. Güneşli havanın ve doğayla iç içe olmanın tadını çıkaran oyuncu, enerjik görüntüsüyle dikkat çekti. Plajda, deniz kenarında ve romantik yürüyüşlerde objektife yansıyan anlar, hayranlarından tam not aldı.

Ünsal’ın tatil tarzı, rahatlığı ve doğallığı ön planda tutmasıyla takdir topladı. Bodrum’un eşsiz manzaraları eşliğinde çekilen fotoğraflar, yaz sezonunun favori çiftlerinden biri olduklarını bir kez daha gösterdi.