Sinem Ünsal’dan "Uzak Şehir" İtirafı: "Eksi 11 Derecede Mimiklerimiz Donuyor!"

Sinem Ünsal'dan şok Uzak Şehir açıklaması! Mardin'de eksi 11 derecede çekim yaptıklarını anlatan Sinem Ünsal, "Mimiklerimiz donuyor" dedi. Elle Style Awards'ta ödül alan oyuncunun açıklamaları haberimizde...

Yayın Tarihi : 19-01-2026 14:44

Kanal D’nin reyting listelerini altüst eden dizisi **"Uzak Şehir"**in başarılı oyuncusu Sinem Ünsal, Mardin’deki set hayatının sanıldığı kadar ışıltılı olmadığını dile getirdi. Elle Style Awards 2026 töreninde "Yılın Televizyon Performansı - Kadın" ödülünü kucaklayan Ünsal, ödül sevincinin yanı sıra dondurucu çalışma koşullarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Mardin’de Zorlu Mesai: "Ağzımı Açamıyorum"

Mardin’in büyüleyici ama sert coğrafyasında geçen çekimlerin, kış aylarının gelmesiyle birlikte bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü belirten güzel oyuncu şunları söyledi:

  • Sıcaklık Rekoru (Eksi): "Mardin'de eksi 11 dereceyi gördük. Gerçekten inanılmaz bir soğuk var."

  • Fiziksel Zorluklar: "Artık ağzımı açamıyorum, donuyor. Mimiklerimiz ve ellerimiz donuyor. Oyun halindeyken bazen anında refleks veremez hale geliyoruz."

