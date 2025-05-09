Sinem Ünsal’dan Berk Cankat’a Aşk Dolu Doğum Günü Mesajı

'Uzak Şehir' dizisinde Alya karakterini canlandıran güzel oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’ın doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınan Ünsal’ın bu sürpriz paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Aşka Gelen Paylaşım: “Sevgilim. İyi ki doğdun”

Meslektaşı Berk Cankat ile uzun süredir birlikte olan Sinem Ünsal, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş karelerin yer aldığı romantik bir video yayınladı. Paylaşımına, "Sevgilim. İyi ki doğdun" notunu düşen Ünsal, bu jestiyle sosyal medyada duygusal yorumlar topladı.





Gözlerden Uzak, Kalplerin Tam Ortasında

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Aşk şu an hayatımın tam ortasında” diyen Ünsal, “Özel yaşantımla ön planda olmaktan hoşlanmam” sözleriyle de ilişkisine dair sınırlarını belirtmişti. Ancak bu kez aşkını milyonlarla paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.





Berk Cankat’tan Karşılık Gecikmedi

Romantik paylaşımı alıntılayan Berk Cankat, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle sevgilisine sosyal medyada karşılık verdi. Aşık çiftin samimi pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.