Sinem Ünsal Sessizliğini Bozdu: "En Kısa Sürede İstanbul'da Olacağım."

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi ve hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dizinin çekimleri için Mardin’de bulunan Ünsal, haberleri şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

"Gerçeğin Tek Olduğunu Biliyorum"

Hakkındaki iddialara jet hızıyla yanıt veren ünlü oyuncu, adli sürece saygı duyduğunu ve iş birliğine hazır olduğunu vurguladı. Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

Mardin'den İstanbul'a Gelecek

Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan 14 isimden biri olan Sinem Ünsal, emniyete ifade vermek üzere en kısa sürede İstanbul'a döneceğini duyurdu. Başarılı oyuncu, sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.