Sinem Ünsal Sessizliğini Bozdu: "En Kısa Sürede İstanbul'da Olacağım."

Sinem Ünsal'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama! Uzak Şehir dizisinin yıldızı, uyuşturucu operasyonu iddialarına Mardin'den yanıt verdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2026 16:42

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi ve hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dizinin çekimleri için Mardin’de bulunan Ünsal, haberleri şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

"Gerçeğin Tek Olduğunu Biliyorum"

Hakkındaki iddialara jet hızıyla yanıt veren ünlü oyuncu, adli sürece saygı duyduğunu ve iş birliğine hazır olduğunu vurguladı. Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

Mardin'den İstanbul'a Gelecek

Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan 14 isimden biri olan Sinem Ünsal, emniyete ifade vermek üzere en kısa sürede İstanbul'a döneceğini duyurdu. Başarılı oyuncu, sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Benzer Haberler
Megastar Onayladı: Şafak Sezer Söyledi, Tarkan Beğendi! Megastar Onayladı: Şafak Sezer Söyledi, Tarkan Beğendi!
Merve Boluğur’dan Adriana Lima Bombası: Merve Boluğur’dan Adriana Lima Bombası: "Ben Ondan Daha Güzelim!"
Magazin Dünyasında Şok Etkisi: Aralarında Ünlü Oyuncu ve Şarkıcıların Olduğu 14 İsme Operasyon! Magazin Dünyasında Şok Etkisi: Aralarında Ünlü Oyuncu ve Şarkıcıların Olduğu 14 İsme Operasyon!
Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması. Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
Mustafa Mert Koç’un Eski Hali Olay Oldu: Tam 109 Kiloymuş! Mustafa Mert Koç’un Eski Hali Olay Oldu: Tam 109 Kiloymuş!
"İyiyim" Mesajı Sevenlerini Rahatlattı: Aslı Bekiroğlu Hastane Odasından Paylaştı.
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
  • 08-04-2026 18:08

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Merve Boluğur’dan Adriana Lima Bombası:
  • 09-04-2026 12:07

Merve Boluğur’dan Adriana Lima Bombası: "Ben Ondan Daha Güzelim!"