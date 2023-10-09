Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi

Ünlü çift Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yürüyüş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünsal, projelerle ilgili toplantılar yaptıklarını ve yakında ayrıntıları öğrenebileceklerini belirtti.

Yaz tatilinde dinlenme fırsatı bulduğunu dile getiren Sinem Ünsal, "Sezona çok hazırım, güzel bir yaz geçti benim için. Fiyatlar hariç tabii ki... Gerçekten çok pahalıydı, şikayet etmemek mümkün değil. Kendi bütçeme göre tatilimi yaptım" şeklinde konuştu.

İlişkilerinin iyi gittiğini vurgulayan ünlü çift, "Çok mutluyuz, her şey yolunda. İzninizi isteyelim biz" diyerek gazetecilere teşekkür etti ve yollarına devam etti.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat, Etiler'de objektiflere yakalandı ve tatil döneminde yaşadıkları deneyimleri paylaştı. İkili, projelerle ilgili toplantılar yaptıklarını ve tatil fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. İlişkilerinin iyi olduğunu da belirterek gazetecilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.