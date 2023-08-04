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Sinem Ünsal: Berk bana iyi geliyor

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı. Katıldığı bir davette basının sorularını yanıtlayan Ünsal, ilişkilerinin başlangıcını ve hissettiklerini anlattı.

Sinem Ünsal: Berk bana iyi geliyor
Yayın Tarihi : 2023-08-04 12:26

Sinem Ünsal, Berk Cankat ile aralarındaki ilişkiye dair, "Berk, bana iyi geliyor. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık." şeklinde konuştu.

Ünlü çiftin yakın zamanda ilişkilerini başlatmış olmaları ve birbirlerine olan olumlu etkileri, hayranlarının da ilgisini çekti. Sinem Ünsal'ın bu açıklamaları, medya ve takipçiler tarafından yakından takip edilen bir konu haline geldi.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın ilişkileri, gelecek günlerde nasıl şekilleneceği ve gelişmelerin neler olacağı merakla bekleniyor.

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