Sinem Ünsal: Berk bana iyi geliyor

Sinem Ünsal, Berk Cankat ile aralarındaki ilişkiye dair, "Berk, bana iyi geliyor. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık." şeklinde konuştu.

Ünlü çiftin yakın zamanda ilişkilerini başlatmış olmaları ve birbirlerine olan olumlu etkileri, hayranlarının da ilgisini çekti. Sinem Ünsal'ın bu açıklamaları, medya ve takipçiler tarafından yakından takip edilen bir konu haline geldi.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın ilişkileri, gelecek günlerde nasıl şekilleneceği ve gelişmelerin neler olacağı merakla bekleniyor.