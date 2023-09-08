Sinem Kobal'ın Lalin'i ikna etme çabaları!

Geçtiğimiz günlerde, Levent'teki menejerlik ofisinden çıkan Sinem Kobal, kızı Lalin ile birlikteydi. Kobal, arabaya binmek istemeyen Lalin'i sakinleştirmek ve ikna etmek için çaba harcadı. Bir süre sonra başarılı bir şekilde Lalin'i arka koltuğa oturttu ve muhabirlerin fotoğraf isteğini nazikçe kabul etti.





Muhabirlere 'Kusura bakmayın' diyerek mütavazılığını gösteren oyuncu takdir topladı. Geçtiğimiz günlerde evde düşerek ayağını inciten Kobal’ın kendisini toparladığı ve yürümekte zorlanmadığı görüldü. Kobal, "Çok şükür iyiyim, ayağım iyileşti. Bir problem yok. Trafik olmasın, çok teşekkür ederim. Daha uygun bir zamanda konuşalım" diyerek oradan ayrıldı