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Sinem Kobal'ın Lalin'i ikna etme çabaları!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve 2020'de Lalin adını verdikleri kızları ile ailelerini taçlandırmıştı. 2022 yılında ise aileleri Leyla adındaki ikinci kızlarıyla genişlettiler. Ancak son zamanlarda evde bir düşme sonucu ayağını inciten Kobal, Levent'teki ofisten çıkarken görüntülendi. Oyuncu, arabaya binmek istemeyen küçük kızı Lalin'i ikna etmeye çalıştı.

Sinem Kobal'ın Lalin'i ikna etme çabaları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2023 08:30

Geçtiğimiz günlerde, Levent'teki menejerlik ofisinden çıkan Sinem Kobal, kızı Lalin ile birlikteydi. Kobal, arabaya binmek istemeyen Lalin'i sakinleştirmek ve ikna etmek için çaba harcadı. Bir süre sonra başarılı bir şekilde Lalin'i arka koltuğa oturttu ve muhabirlerin fotoğraf isteğini nazikçe kabul etti.



Muhabirlere 'Kusura bakmayın' diyerek mütavazılığını gösteren oyuncu takdir topladı. Geçtiğimiz günlerde evde düşerek ayağını inciten Kobal’ın kendisini toparladığı ve yürümekte zorlanmadığı görüldü. Kobal, "Çok şükür iyiyim, ayağım iyileşti. Bir problem yok. Trafik olmasın, çok teşekkür ederim. Daha uygun bir zamanda konuşalım" diyerek oradan ayrıldı

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