Sinem Kobal’ın Kardeşi Kerem Kobal’ı Görenler Çok Şaşırdı!

Sinem Kobal’ı özellikle Selena dizisindeki karakteriyle tanımayan yoktur. Bir döneme damga vuran yapımla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu yıllardır hem kariyeri hem özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Ancak Kobal hakkında ortaya çıkan bir detay onu yıllardır takip edenleri bile şaşırtacak cinsten.

Meğer Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal da bir dönem oyunculuk yapmış. Üstelik öyle uzaktan bir bağlantıdan söz etmiyoruz. Kerem Kobal ablasının da rol aldığı Selena dizisinde kamera karşısına geçmiş.

Aynı Dizide Rol Aldılar

Kerem Kobal’ın Selena’da Selin’in sevgilisi Atacan karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Yani iki kardeş yıllar önce aynı dizinin kadrosunda yer almış ve aynı projede kamera karşısına geçmiş.

Bu detayın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Sinem Kobal’ın hayranları da şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle diziyi yıllar önce severek izleyenler Kerem Kobal’ın da yapımda rol aldığını öğrenince eski bölümlere farklı bir gözle bakmaya başladı.

Kardeşler Hiç Benzemiyor Yorumları

Sinem Kobal’ın ailesi de zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Özellikle kardeşi Kerem Kobal’ı gören bazı takipçiler ikilinin fiziksel olarak birbirine pek benzemediğini düşünüyor. Sosyal medyada zaman zaman “İki kardeş hiç benzemiyor” şeklinde yorumlar da yapılıyor.

Özel Hayatında da Gündemde

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal mutlu evliliğini sürdürüyor. Çiftin 2020 yılında Lalin 2022 yılında ise Leyla adını verdikleri iki kızı dünyaya geldi.

Bir süredir oyunculuk projelerine ara veren Kobal şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kerem Kobal ise uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile 2025 yılında evlenmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan bu kardeş detayı ise Selena hayranları için tam anlamıyla nostaljik bir sürpriz oldu.