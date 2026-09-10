Serhat Kılıç’ın Rolü Başkasına Verildi! Berna Laçin İsyan Etti

Teşkilat dizisinin yeni sezonunda Yadigar karakterini canlandırmaya hazırlanan Serhat Kılıç sağlık sorunları nedeniyle daha sete çıkamadan projeden ayrılmıştı. Usta oyuncunun kısa süre sonra hayatını kaybetmesi ise sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Şimdi ise Kılıç’ın hayat vermesi planlanan Yadigar karakterinin akıbeti gündemde. Yapım ekibinin karakteri tamamen hikayeden çıkarmak yerine başka bir oyuncuyla devam ettirme kararı alması sosyal medyada tartışma yarattı.

Yadigar’ı Savaş Özdemir Canlandıracak

Serhat Kılıç’ın canlandırması planlanan bomba imha uzmanı Yadigar karakteri için Savaş Özdemir’le anlaşıldığı belirtildi. Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarla tanınan Özdemir yeni sezonda Yadigar olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ancak bu kararın zamanlaması bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Çünkü Kılıç henüz dizide tek bir bölüm bile yayınlanmadan önce karakter için afiş ve kostüm çekimlerine katılmıştı. Bu nedenle Yadigar karakteri kısa sürede usta oyuncuyla özdeşleşmişti.

Berna Laçin Ateş Püskürdü

Karara tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Bir oyuncunun vefatının ardından onun için hazırlanan karakterin aynı isimle başka bir oyuncuya verilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Laçin’e göre böyle bir durumda karakterin de hikayeden çıkarılması ya da tamamen yeni bir karakter oluşturulması gerekiyor. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki “Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil!” sözleri dikkat çekti.

“Kovuldu” İddiasına da Değindi

Laçin ayrıca Savaş Özdemir’le anlaşmanın Serhat Kılıç’ın vefatından önce yapılmış olabileceğini düşündüğünü belirtti ve bu ihtimalin daha önce ortaya atılan “kovuldu” iddialarını aklına getirdiğini söyledi.

Ancak Serhat Kılıç’ın diziden kovulduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Laçin’in bu konudaki sözleri kendi değerlendirmesi ve tahmini olarak kalıyor. Yapım ekibinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.