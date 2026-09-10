Snoop Dogg’dan Kemal Sunal Sürprizi!

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg Instagram hesabından Kemal Sunal’ın Üç Kağıtçı filminden bir sahne paylaştı. Silinen paylaşım Türk kullanıcıları şaşkına çevirdi.

Snoop Dogg’dan Kemal Sunal Sürprizi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-09-2026 17:57

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Snoop Dogg yaptığı ilginç bir paylaşımla Türk kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlü rapçinin Instagram hesabından Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Üç Kağıtçı’dan bir sahne paylaşması sosyal medyada kısa sürede merak konusu oldu.

Snoop Dogg’un neden böyle bir paylaşım yaptığı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor. Ancak Kemal Sunal’ı ve eski Türk filmlerini sevenler için ortaya oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da eğlenceli bir görüntü çıktı.

Üç Kağıtçı Sahnesini Paylaştı

Snoop Dogg Instagram hesabında Üç Kağıtçı filminden bir kesiti takipçileriyle paylaştı. Paylaşım çok uzun süre hesapta kalmasa da olan oldu. İçeriği gören bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alarak görüntüyü başka hesaplarda paylaşınca Snoop Dogg’un bu sürpriz hamlesi daha geniş bir kitleye ulaştı.

Özellikle Türk kullanıcılar ünlü rapçinin Kemal Sunal filminden bir sahneyi neden tercih ettiğini anlamaya çalışırken ortaya birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.

“Neden Bunu Paylaştı?” Merakı

Paylaşımın altında kullanıcıların en çok konuştuğu konu Snoop Dogg’un bu sahneyi hangi amaçla yayınladığı oldu. Bazıları bunun arkasında özel bir mesaj ararken bazıları ise ünlü rapçinin sahneyi sadece komik bulduğu için paylaşmış olabileceğini düşündü.

Bir kullanıcı da Snoop Dogg’un zaman zaman eski film sahnelerini hip-hop müzikleriyle birlikte paylaşmayı sevdiğini belirtti. Bu nedenle Üç Kağıtçı paylaşımının da tamamen eğlence amaçlı yapılmış olması ihtimaller arasında.

Türk Kullanıcılar Şaşkına Döndü

Kemal Sunal’ın yıllar önce çekilen bir filminin dünyanın en ünlü rapçilerinden birinin hesabında görülmesi doğal olarak Türk kullanıcıları şaşırttı. Paylaşım silinmiş olsa da ekran görüntüleri sayesinde olay sosyal medyada yaşamaya devam ediyor.

Snoop Dogg’un Kemal Sunal sevgisi mi var yoksa sadece sahneyi komik bulduğu için mi paylaştı? Şimdilik bunun cevabı bilinmiyor. Ama bu beklenmedik buluşmanın sosyal medyada uzun süre konuşulacağı kesin.

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