Melisa Döngel’e Trafikte Silahlı Tehdit!

Oyuncu Melisa Döngel İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışma nedeniyle korku dolu anlar geçirdi. Döngel’in arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan ile birlikte bulunduğu araç yol verme meselesi yüzünden başka bir sürücüyle tartışmaya karıştı. Ancak kısa sürede büyüyen tartışma sıradan bir trafik kavgasının çok daha ötesine geçti.

9 Eylül’de Katar Caddesi üzerinde yaşanan olayda taraflar arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın ardından karşıdaki sürücünün aracından indiği belirtildi. Yaşananlar araçta bulunan kişiler için bir anda oldukça gerilimli bir hale geldi.

Aracından İnip Silahını Gösterdi

İddiaya göre diğer sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun ortasında bırakarak dışarı çıktı. Ardından Melisa Döngel ve Mehmet Fatih Saruhan’ın bulunduğu araca doğru yürüdü.

Şüphelinin araçtakilere silah göstererek tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. O sırada araçta bulunanlardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerdeki silah gösterme ve tehdit anları olayın ne kadar ciddi bir noktaya geldiğini ortaya koydu.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından harekete geçen ekipler silahla tehdit ettiği belirtilen sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece trafikte basit bir yol verme tartışması olarak başlayan olay silahlı tehdit nedeniyle adli sürece taşınmış oldu.