Yeraltı Setindeki Oturma Düzeni Olay Oldu! Tepkiler Çığ Gibi

Ekranların merakla beklenen yapımlarından Yeraltı yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündemde. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimleri öncesinde gerçekleştirilen okuma provasından bazı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Ancak karelerdeki bir detay dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı. Fotoğraflarda oyuncuların oturma düzeni tartışma konusu oldu.

Genç Başroller Koltuklarda Ustalar Sandalyelerde

Paylaşılan görüntülerde dizinin genç başrol oyuncularının salondaki geniş ve rahat koltuklarda oturduğu görülüyor. Buna karşılık yıllardır sektörde emek veren deneyimleriyle öne çıkan usta oyuncuların ise salonun kenarında bulunan sandalyelerde yan yana oturması dikkat çekti.

İşte bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafları gören birçok kişi oturma düzeninin daha farklı olması gerektiğini düşünerek tepkisini yorumlarla dile getirdi.

“Ustalara Saygı Kalmadı” Yorumları

Karelerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte yorumlar adeta peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar yıllardır sektörde olan isimlerin daha geri planda bırakılmasını eleştirirken, genç oyuncuların daha rahat bir yerde oturmasını da sorguladı.

“Ustalara saygı kalmamış” ve “Kıdemli sanatçılara yapılan büyük bir nezaketsizlik” gibi yorumlar dikkat çekerken bazı kullanıcılar da bunun yalnızca salondaki oturma düzeninden ibaret olduğunu ve tek bir fotoğraf üzerinden kesin bir yargıya varılmaması gerektiğini savundu.

Yapım Ekibinden Henüz Açıklama Yok

Yaşanan tartışmanın ardından gözler Yeraltı dizisinin yapım ekibine çevrildi. Ancak söz konusu fotoğraflardaki oturma düzeniyle ilgili ekip tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin setinden gelen bu kareler daha çekimler başlamadan sosyal medyada tartışma yaratmış oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama gelecek mi?